高雄銀行驚傳搶案！2男共謀搶97萬金條 躲18小時落網

【緯來新聞網】高雄市三民區昨（3日）傍晚發生銀樓搶案，2名男子佯裝要買金條先後入店，趁店家不注意搶走金條逃去無蹤，初估被搶走的金條價值約97萬。警方獲報後趕到現場，先是逮捕主嫌，並在18小時內循線將另一名共犯查緝到案，全案依搶奪罪移送高雄地檢署偵辦，並建請羈押。

高雄一間銀樓發生搶案，警方在18小時內逮捕2名嫌犯。（圖／翻攝畫面）

警方調查，23歲雷姓男子昨天下午5時10分許進入懷安街一家銀樓，假裝要選購金條，請店家提供金條供其觀看，過程中32歲陳姓男子在店外敲門，就在店家負責人開門的時候，雷男趁機手持金條奪門而出，迅速逃離現場。



警方獲報後立刻成立專案小組，報請台灣高雄地方檢察署指揮偵辦，趕到銀樓時，陳男仍佯裝成顧客，打算藉此脫身，但警方發現他身上沒帶買金飾的錢，懷疑其動機，經同意後查看手機，赫然發現他曾在通訊軟體和雷男聯繫到銀樓，才將2人串連出來。



警方當場逮捕陳男外，並擴大調閱沿線監視器畫面，利用大數據析及科技偵查，迅速鎖定共犯雷男的藏匿處所，在案發18小時內將人拘提到案，並帶同前往寧夏街一帶，起獲被搶金條1條。



起初陳男不承認涉案，直到警方帶回雷男後才終於認罪。2人坦承因為欠錢合謀犯案，警方全案依搶奪罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，並建請羈押。

