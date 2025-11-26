高雄鋼鐵業空污標準修訂「停滯」環團籲環境部儘速核定

地球公民基金會、主婦聯盟環境保護基金會南部辦公室、美濃愛鄉協進會、高雄市公民監督公僕聯盟、環境權保障基金會、大社環境守護聯盟今日聯合發布聲明。（地球公民基金會提供）

高雄市政府去年預告「高雄市鋼鐵業空氣污染物排放標準」，環團預計可帶來每年1379噸的減污效益，改善高雄市及下風處屏東縣空污，但環境部至今未核定，呼籲環境部及高市府積極面對鋼鐵業的污染管制，盡速通過加嚴排放標準，改善高屏空氣品質、促進鋼鐵業百萬噸減碳效益。

地球公民基金會、主婦聯盟環境保護基金會南部辦公室、美濃愛鄉協進會、高雄市公民監督公僕聯盟、環境權保障基金會、大社環境守護聯盟今日聯合發布聲明。

聲明表示，環境部今年8月舉辦的會商會議，並未核定「高雄市鋼鐵業空氣污染物排放標準」，要求高雄市政府確認防制技術可行性，並與相關機關及管制對象協商或進行說明後，再重新報請核定，然過去已辦理6場公聽研商會，經鋼鐵業者、環保團體及市民等利害關係人討論得到結論，環境部卻未予核定，實在有違社會對於減少鋼鐵業污染的期待。

聲明強調，目前高雄鋼鐵業者，僅部分設備不能達到新的標準，「設備過於老舊、空間不足」不能作為放寬標準、停滯改善的藉口，政府應藉此機會鼓勵高污染、高碳排的鋼鐵業，盡速汰除老舊設備、強化產業轉型與升級，讓鋼鐵業善盡SDGs責任的永續未來。

聲明也指出，鋼鐵業空污排放標準加嚴，環境部也有責任。環境部主管鋼鐵業、煉鋼業排放戴奧辛或空氣污染物標準，有的超過20年未修訂，也有上次修訂已是13年前，顯示環境部在鋼鐵業相關空污標準的檢討與修訂，長期過於消極，未能與國人對空污與健康風險的關注同步精進。

聲明表示，台灣有一半的碳排放來自製造業，鋼鐵業更是重中之重，高雄市長陳其邁2020年上任曾對外公開表示非常關注鋼鐵業帶來的碳排及污染，2024年還率市府首長取得國際碳中和證照，如今市長任期只剩1年，期待市長守住對市民的承諾，讓《高雄市鋼鐵業空氣污染物排放標準》順利達陣，還給市民好空氣。

