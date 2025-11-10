高雄鐵皮屋竄火有人受困？ 婦人急抱寵物逃出

高雄前鎮一棟鐵皮屋凌晨傳出火警。（圖／東森新聞）





高雄前鎮一棟鐵皮屋凌晨傳出火警，民眾表示，有一名婦人疑似受困屋內，消防隊趕緊使用破壞器材準備進屋搶救，所幸婦人已經抱著寵物自行脫困，而詳細起火原因仍有待火調釐清。

鄰居：「那個門有辦法開嗎，他們現在要破門進去你們家，你請你太太先注意一下，小心一點。」

民眾打電話給不在家的鄰居，因為他的妻子疑似還在裡頭。高雄市前鎮區被警鈴聲跟火光劃破夜晚寧靜，警消獲報趕抵現場，附近居民表示，有一名婦人受困火場，使用破壞器材準備進屋搶救。

不過好在最後婦人自行脫困，也把養的小猴子一起救出，婦人說著屋內情況，小猴子嚇得緊緊抱住主人，幸好平安逃出，一人一猴都沒有生命危險。第一大隊第二中隊中隊長黃思凱：「衙華街70號有火警，我們到現場的時候，火焰已經竄出，現場沒有人員傷亡以及受困。」

除了猴子，消防員也順利救出婦人的愛犬，至於鐵皮屋詳細起火原因，都等待火調科釐清。

