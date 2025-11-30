「高雄長女」辦女力活動造勢 林岱樺：姐妹是最柔軟堅定力量

圖說：林岱樺30日在林皇宮舉辦女力造勢活動。（圖片來源：林岱樺辦公室提供）

立法委員林岱樺30日舉辦「姐妹伴的相遇」女力晚會，與得意中華董事長陳秀卿及市議員黃飛鳳、黃秋煐、李雨庭以及許多企業家、創業者與姐妹們齊聚，場面溫暖動人。林岱樺表示，高雄每一位女性都像玫瑰一樣溫柔卻堅不可摧，而她願以「高雄的長女」的身份，承擔照顧城市與姐妹們的責任。 林岱樺分享自己從長女撐家、靠一百封履歷找到第一份工作，到在最後十五分鐘決定參選立委、最終逆轉勝的心路歷程。她坦言，近期遭遇的抹黑是女性政治場域中最殘酷的攻擊之一，「如果我倒下，未來更多姐妹都會在同樣的性別羞辱中被打垮」，因此她選擇站起來、活下來，不只是為自己，更是為每一位女性捍衛公平與尊嚴。

圖說：林岱樺30日在林皇宮舉辦女力造勢活動。（圖片來源：林岱樺辦公室提供） 林岱樺強調，未來若擔任市長，她要打造一座真正理解女性需要的城市。她承諾會從制度上保障女性的人身與司法人權，為遭受網路霸凌與性別攻擊的婦女建立完整救援機制；也會以市府力量協助女性創業、再就業，提升經濟自主；並進一步擴大全市托育與親子空間，讓媽媽們在工作、生活與育兒之間能安心前行。 林岱樺表示：「我懂痛，所以更願意成為姐妹們的依靠。我不是最好命的人，但我會是最打拚、最願意承擔的市長。」她呼籲所有姐妹共同打造一座溫暖、公平、充滿希望的高雄，「高雄姐妹伴，咱永遠站作伙」。 另外林岱樺會後接受媒體專訪，被問近期民調，她表示，接下來一定有很多看衰的民調，因為他們沒有辦法有萬人造勢大會，只能花錢做民調來造勢。林岱樺指出，岡山到旗山，人民要的是衝破派系，人民作主，這已經無法擋的趨勢，如果要做民調當造勢工具，我們都尊重，但低估對手就犯了戰略上致命的錯誤，要做民調帶風向也應該要適可而止。

