高雄長庚今無預警停電原來是「這原因」 已恢復正常供電
高雄長庚今（2）日14時46分發生無預警停電，高雄長庚表示，本院發電機立即啟動供電，各大樓緊急電源系統運作正常，醫療作業未受影響。經查，事故原因係民間施工單位於仁武區進行鐵皮屋吊掛作業時，不慎碰觸台電69kV高壓饋線，導致臨時跳電。
高雄長庚表示，工務及電力監控系統均運作正常，本院即時啟動緊急應變機制，確保醫療服務不中斷，病人安全未受影響。高雄長庚與台電確認現場異常排除，16時30分緊急電源已恢復回台電供電。
台電表示，今日14時46分因民間公司的承商興建廠房時，吊車吊鉤纜線因風大吹起導致接近導線引起線路跳脫，造成長庚二（高雄長庚紀念醫院）、仁資（高雄市政府環境保護局仁武焚化廠）、澄水（台灣自來水公司第七區管理處澄清湖給水廠）C/S三用戶停電 ，已於14時57分恢復供電。對於此次停電事故，造成用戶停電深表歉意。
