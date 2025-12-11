高雄長庚以腹膜為重建組織 完成跨性別者陰道重建手術

Y小姐母親說道，「對我來講是我的重生，也是我女兒的重生。」

感性說著這次手術象徵母女重生，從拒絕認同孩子性別到陪伴女兒進行跨女性別手術，2人緊繃的親子關係終於修復。

跨性別手術患者Y小姐表示，「我很希望大家也可以意識到說，性別確認手術對於很多跨性別者來說其實還是一件很重要的事情。」

高雄長庚跨性別醫療團隊近期成功完成「單孔機械手臂輔助腹膜陰道成形術」，降低術後疼痛與併發症風險，幫助跨性別女性得到兼具功能與自然外觀的性別重建，這樣的手術在國外已有千例，但在亞洲並不普遍。

高雄長庚醫院泌尿科醫師陳柏諺說明，「那其實這個單孔達文西的腹膜手術是在2017年在紐約所發表的，以及他們的論文發布，到現在已經有將近1000例的經驗，那目前像在韓國、日本，韓國到今（2025）年11月才開始有。」

醫療團隊說，早年坊間常有動跨性別手術容易早死的觀念，臨床數據來看沒有這種狀況，過往死亡率高多為沒有專業術後照顧團隊，以及前往國外手術返國難以自行照護。高長整合團隊，精神科醫師術前至少進行1年評估，確保患者意願。

高雄長庚醫院精神科醫師許智維回應，「也要確定他就是已經適應他另外一個性別的生活，那另外一個就是說他如果做了手術不會後悔，大概就是我們最重要的2個原則。」

跨性別手術患者吳小姐表示，「想法就是有一天可以達成自己的，就是自己的身跟心是一樣的。」

醫師也提醒，單孔機械手臂輔助腹膜陰道成形術除了費用全自費外，也須終生自行照護重建部分，是否決定動手術前還是要深入思考。

