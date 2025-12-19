高雄長庚兒科聖誕慶活動溫馨登場 陪伴病童迎接節日

聖誕腳步悄悄臨近，高雄長庚紀念醫院於今(十九)日溫馨舉辦「兒科部聖誕節慶活動」，院內大廳在一周前便換上濃厚的節日裝扮，閃爍的燈串、紅綠相間的佈置與象徵祝福的聖誕樹，點燃滿滿節慶氛圍；當天吸引逾百名病童與家屬參加，歡笑聲與期待的眼神交織在空氣中，使整個醫院洋溢著溫暖而動人的聖誕氣息。(見圖)

主辦單位今(十九)日說明，該活動由兒童內科部部長田祐霖、護理部副主任劉雅菁共同拉開活動序幕；今年活動在中華民國心臟病兒童基金會、高雄市千禧國際同濟會以及豆子劇團等兒童相關單位的大力支持下得以更加精彩，無論是精心準備的聖誕禮物，還是充滿驚喜的表演內容，都讓現場孩子們笑容不斷，氣氛熱鬧又溫馨。

活動開場由YOYO家族的南瓜哥哥與葡萄姐姐帶來活力滿滿的唱跳秀，熱力十足的舞步讓全場瞬間沸騰，孩子們揮動雙手、跟著節奏搖擺，大聲的歌唱；緊接著，由豆子劇團隆重登場，他們以互動的方式表演，將大廳瞬間化身為充滿奇幻色彩的小劇場，在劇團生動的聲音、肢體與道具設計下，孩子們彷彿跟著劇中角色一同踏上聖誕冒險旅程，孩子們一看到聖誕老婆婆帶著滿滿禮物，眼睛瞬間亮了起來，熱烈的掌聲與歡笑聲將整場活動推向最溫馨動人的尾聲。

田祐霖部長表示，每位孩子在治療旅程中都像是勇敢的小小戰士，努力面對生命的考驗；醫療團隊除了提供最專業的照護，也希望成為孩子們最堅實的後盾。期盼這份節日的幸福感，能為孩子和家人帶來新的力量。

醫院不只提供醫療照護，也致力打造具支持性的環境，藉由聖誕活動的舉辦，希望讓病童感受到醫療團隊及社會各界的關懷，使治療期間不再僅是身體的挑戰，更是一段能獲得支持與鼓勵的旅程；未來，長庚醫院將持續投入更完善的兒童醫療及人文關懷，努力打造更友善、更具支持力的環境，陪伴每一位孩童以更堅強、更快樂的心迎向康復之路。