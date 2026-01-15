高雄長庚卵巢組織冷凍保存 癌友未來可望自然受孕

（中央社記者林巧璉高雄15日電）高雄長庚紀念醫院去年底完成首例「卵巢組織冷凍保存」手術，為癌友保留未來生育可能性。接受手術的37歲癌友陳姓女子說，等到標靶治療結束後，會考慮將卵巢組織植回體內。

高雄長庚今天開記者會分享「卵巢組織冷凍保存」（Ovarian Tissue Cryopreservation, OTC）手術成果，接受手術的陳姓乳癌病友也出面分享。

陳女接受媒體聯訪表示，去年10月時摸到自己乳房有腫塊，檢查後確診為乳癌一期，開刀取出腫瘤後，出現淋巴轉移，她經歷開刀、標靶等療程；因擔心治療可能損害卵巢功能，在醫師評估建議下，她選擇在癌症治療前進行卵巢皮質組織取出與冷凍保存。

陳女說，目前單身，雖然不一定要有小孩，但冷凍卵巢可以為自己保留可能性，此外，她更重視正常的身體機能，目前處於停經狀態讓她身體相當不適，未來希望能把卵巢植回體內能，恢復正常的生理機能。

高雄長庚婦產部生殖醫學科主任蘇鈺婷說，陳女的生育保存手術後恢復良好，術後第6天就順利銜接癌症治療。未來在癌症治療完成並評估適當時機後，冷凍保存的卵巢組織有機會進行解凍回植（Ovarian Tissue Transplantation, OTT），以恢復自然排卵與內分泌功能，甚至達成自然受孕。

高雄長庚表示，院內研究團隊也完成動物實驗驗證，將解凍後的卵巢組織回植至已停經的老鼠體內，成功恢復荷爾蒙分泌功能，為技術的安全性與可行性提供重要科學依據，也強化臨床推動生育保存選項的信心。

高雄長庚院長藍國忠說，此次不僅為台灣癌症病人帶來更多元的生育保留選擇，也象徵台灣在生殖醫學與腫瘤醫療整合發展上再創重要里程碑。院方持續整合血液腫瘤科、兒童血液腫瘤科、生殖醫學科及研究單位資源，提供即時且完整的生育保存諮詢與醫療服務。（編輯：李淑華）1150115