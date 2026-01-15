高雄長庚完成卵巢組織冷凍保存 為癌友帶來更多元的生育保留選擇

高雄長庚紀念醫院於2025年12月9日成功完成「卵巢組織冷凍保存（Ovarian Tissue Cryopreservation, OTC）」手術，為需要接受癌症治療的年輕女性保留未來生育可能性。

一名37歲陳姓單身女性，因罹患乳癌需接受可能損害卵巢功能的化學治療。經高雄長庚跨科醫療團隊評估與整合後，於癌症治療啟動前完成卵巢皮質組織取出與冷凍保存，在不延誤治療時程的前提下，為病人留下珍貴的生育希望。 陳小姐現身分享說，她很喜歡小孩，但「凍卵」費用太高，如果找不到老公，等於「白凍」；第一次聽到「凍卵巢」，感覺很新鮮，健康的卵巢還可以種回來，重新啟動荷爾蒙，保存生育能力，不受乳癌化療治療的影響。在接受乳癌與凍卵巢兩項手術後，全身上下共七個傷口，照顧過程雖然很辛苦，但樂觀的她正向面對。

圖說：高雄長庚婦產部醫師蘇鈺婷（右）開心助陳姓癌友圓夢。圖片來源／高雄長庚提供

高雄長庚紀念醫院表示，2021年卵巢組織冷凍保存已獲歐、美及亞洲多個國際專業組織認定為成熟且可靠的生育保存方式。全球已有超過萬名女性接受這項手術，逾300例完成卵巢組織回植，約95%恢復卵巢荷爾蒙功能，並已誕生至少200位健康嬰兒。此手術適用於治療時程緊迫、無法等待卵子刺激採卵，或青春期前癌症病人等族群。

圖說：卵巢冷凍保存。圖片來源／高雄長庚提供 高雄長庚此次成功導入OTC，是生殖醫學團隊長年累積的胚胎冷凍、卵子生育保存，以及男性睪丸組織與精子保存等臨床經驗，同時結合基礎與轉譯研究，通過動物實驗驗證，將解凍後的卵巢組織回植至已停經的老鼠體內，成功恢復其荷爾蒙分泌功能，為技術的安全性與可行性提供重要科學依據，也強化臨床推動生育保存選項的信心。

圖說：高雄長庚院長藍國忠（前排左三）暨生殖醫學團隊，成功完成卵巢組織冷凍保存手術。圖片來源／高雄長庚提供 高雄長庚院長藍國忠強調，本次成功不僅為台灣癌症病人帶來更多元的生育保留選擇，也象徵台灣在生殖醫學與腫瘤醫療整合發展上再創重要里程碑。該院將持續整合血液腫瘤科、兒童血液腫瘤科、生殖醫學科及研究單位資源，提供即時且完整的生育保存諮詢與醫療服務。 收治病人之主治醫師蘇鈺婷說明，病人於生育保存手術後恢復良好，術後第六天即順利銜接癌症治療。未來在癌症治療完成並評估適當時機後，冷凍保存的卵巢組織有機會進行解凍回植，以恢復自然排卵與內分泌功能，甚至達成自然受孕。

圖說：蘇鈺婷醫師進行卵巢摘取手術，後再做冷凍保存。圖片來源／高雄長庚提供

