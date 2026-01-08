高雄長庚接手一周年 舊大同醫院員工抗議高喊「醫療崩壞」

包括高醫工會、大同醫院工會與高雄市獨立總工會等多工會代表，今天出面聲援大同醫院員工，與出面接受陳情的高雄市政府副秘書長王啟川針鋒相對。（圖：溫蘭魁攝）

高雄市立大同醫院轉由高雄長庚醫院經營滿一周年，部分留任的大同醫院員工與工會代表今天（8日）到高雄市政府抗議，指控長庚接手以來，人力不足、薪資縮水、苛扣福利獎金和績效獎金，甚至將急重症病患轉診到長庚或高醫，高雄市衛生局副局長潘炤穎對此回應表示這是「不確實」的事情。（溫蘭魁報導）

就在高雄市立大同醫院的經營權從高醫移轉給高雄長庚滿一周年之後，包括高醫工會、大同醫院工會、還有高雄市獨立總工會等多工會與多名大同醫院的員工，8日前往高雄市政府四維行政中心抗議，他們指控大同移轉周年，總體檢全都不及格：「醫療崩壞！市民受害！」

高醫工會理事長柯心炫列出長庚接手之後的市立大同醫院總體檢不及格。（圖：溫蘭魁攝）

高醫工會理事長柯心炫指出，長庚接手後，大同醫院護理人員流失，還說，當時高雄市政府要求在南高雄成立急重症責任醫院，實際上卻是把急重症「轉診」到高醫和長庚。

對此，高雄市衛生局副局長潘炤穎做出回應：「我想在這個部分，就我們的掌握這是『不確實』的一個事情，因為包含葉克膜團隊以及急性冠心症，統計去年一整年大概搶救了100多位的急性心臟疾病的患者，還有檢傷分類第一級到第二級超過400位患者。」

高雄市衛生局副局長潘炤穎隨後針對大同醫院留任員工的多項指控出面受訪。（圖：溫蘭魁攝）

至於工會指控的沒有紅利獎金，潘炤穎副局長說，這是因為長庚購買了達文西和電腦斷層設備，沒有盈餘，因此沒有紅利獎金，但，經過協調，院方決定1月26日加發特別獎金。