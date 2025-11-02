南部中心／陳家祥、莊舒婷 高雄市報導

高雄長庚醫院２日下午驚傳停電，院內和宿舍區突然沒電，頂樓一度冒出黑煙，台電了解後發現，原來是有民間公司的承包商興建廠房時，吊車的吊鉤纜線因為風大吹起，導致接近導線，引起線路跳脫，包括高雄長庚醫院和自來水廠等三處受到影響；長庚解釋，當時發電機立即啟動供電，黑煙是正常排煙現象，各大樓緊急電源系統運作正常，醫療作業未受影響。





高雄長庚突停電頂樓冒黑煙 吊車纜線引線路跳脫釀禍

長庚醫院建築冒出黑煙，嚇壞民眾。（圖／翻攝畫面）

高雄長庚醫院人來人往，不少民眾等待看病，不過2日下午醫院卻無預警停電，不只醫院裡沒電，就連宿舍區也都停電，燈和冷氣瞬間停擺，只有緊急燈協助照明，甚至有民眾目擊醫院建築物頂樓，冒出濃濃黑煙，實在嚇壞。民眾vs.記者：「停多久知道嗎好像差不多一個小時，剛好那時候在宿舍，啊有影響到嗎欸是還好因為還算亮。」民眾：「冷氣什麼都暗掉恩恩都暗了，停一下下馬上就上來了這樣。」





周日長庚醫院遇到停電，所幸約十分鐘就恢復電力。（圖／民視新聞）









事發在下午14時46分，台電表示，是因為因民間公司的承包商興建廠房時，吊車吊鉤纜線，因風大吹起，導致接近導線，引起線路跳脫，造成周邊三用戶停電，受影響的也就是長庚二(高雄長庚紀念醫院)、仁資(高雄市政府環境保護局仁武焚化廠)、澄水(台灣自來水公司第七區管理處澄清湖給水廠)C/S三用戶停電，還好已於14時57分恢復供電。

實際來到工地，人員對於停電狀況並不知情。工地人員vs.記者：「這是在做什麼工程我們做廠房的，是不是有不小心弄的那個電纜，不知道不知道喔，因為好像有造成台電他們有部分停電，這我們不清楚不曉得。」而長庚針對冒煙的情況回應，排煙情形，是啟動發電機所產生，屬正常運轉現象，工務及電力監控系統均運作正常，醫院即時啟動緊急應變機制，確保醫療服務不中斷，病人安全未受影響。

原文出處：高雄長庚突停電頂樓冒黑煙 吊車纜線引線路跳脫釀禍

