高雄長庚跨性別醫療團隊領航達文西腹膜性別確認手術 開創台灣醫療新里程碑

記者鍾和風/高雄報導

高雄長庚紀念醫院跨性別醫療團隊成功完成「單孔機械手臂輔助腹膜陰道成形術」（Single-Port Robotic Peritoneal Vaginoplasty），此術式結合最先進的 Da Vinci SP 單孔微創科技與整形外科隱痕美學，不僅降低術後疼痛與併發症風險，也讓跨性別女性能獲得兼具功能性與自然外觀的性別重建成果，象徵臺灣跨性別醫療照護邁向新里程碑。

高雄長庚跨性別醫療團隊領航達文西腹膜性別確認手術。(圖/高雄長庚提供)

本次手術採用 Da Vinci SP 單孔系統，僅需於肚臍開一個微小切口，並與會陰操作配合完成重建，提供高度精準且低侵入性的手術體驗。腹膜作為重建組織，具備天然潤滑性與良好延展性，能有效降低術後陰道狹窄、異味或植皮攣縮等問題，兼具深度與穩定性。

泌尿外科醫師陳柏諺指出：「腹膜陰道成形術無需截取腸段，可避免腸道滲漏、穿孔及術後異味等已知併發症，讓個案術後恢復更快，也更接近自然構造。」(圖/高雄長庚提供)

泌尿外科主刀醫師陳柏諺指出：「腹膜陰道成形術無需截取腸段，可避免腸道滲漏、穿孔及術後異味等已知併發症，讓個案術後恢復更快，也更接近自然構造。」高雄長庚醫療團隊自多孔系統進化至單孔技術後，不僅強化在地醫療量能，更吸引國際跨性別個案跨海求診，並具能力處理其他術式（如腸段陰道、皮瓣重建）所衍生的術後修復。

外觀的自然度是許多跨性別女性重建自信的關鍵。整形外科醫師蔡岳儒負責外陰部再造，運用龜頭與包皮組織精細打造陰蒂、小陰唇，再以陰囊組織塑形大陰唇，同時調整男性尿道，使其符合女性解剖構造。

團隊更共同研發「隱痕客製化術式」，將傳統位於大陰唇中央的切口外移至大腿縫與大小陰唇溝，讓疤痕近乎隱形並降低會陰疼痛。蔡岳儒醫師表示：「我們希望手術不是只有功能完整，更能在外觀上呈現個案心中『真正的自己』，達到身心一致的整體療效。」

個案Y小姐（化名）談起重建前的掙扎：「從小我就認為自己是女生，但身體特徵卻與內在認知違背，那種痛苦伴隨我多年。」她的母親也分享：「不能替她承受身體上的改變，但至少能陪她一起面對。」此次重建不僅讓Y小姐獲得符合性別認同的身體，也重新修復了家庭關係。母女共同走出矛盾與不安，迎來更完整的生活。

高雄長庚跨性別醫療團隊由泌尿外科、整形外科、精神科、內分泌科與婦產科共同組成，提供「身心整合」的全方位照護。副院長陳武福表示：隨著性別平權意識提升，醫療端更需提供安全、友善與標準化的照護流程。未來將持續推動臨床研究、術式精進與國際交流，致力讓臺灣成為亞洲兼具技術與人文的跨性別醫療重鎮。

高雄長庚紀念醫院致力提供完整且友善的性別確認醫療服務，包括：心理評估、荷爾蒙治療、手術重建與長期追蹤。透過跨科別整合與客製化照護，陪伴每一位跨性別者朝向「身心一致」的真實自我。