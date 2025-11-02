高雄長庚、給水廠、焚化爐「突停電」台電公司揪元凶：民間吊掛施工惹禍

記者洪正達／高雄報導

高雄長庚醫院、仁武焚化爐、澄清湖給水廠突然在今天下午停電，元兇就是民間吊掛施工不慎導致線路跳脫。（圖／翻攝GoogleMaps）

高雄長庚醫院、台水公司公司澄清湖給水廠、仁武焚化廠突然在2日下午2點46分左右突然停電，由於影響所及都是重要的民生設施，台電獲報趕往搶修後，下午4點半左右才復電，所幸長庚醫院有備緊急發電機，院內設施運作無虞。

長庚醫院表示，長庚醫院高雄院區2日下午2點46分左右發生無預警停電，院內發電機立即啟動供電，各大樓緊急電源系統運作正常，醫療作業未受影響，經查，事故原因係民間施工單位於仁武區進行鐵皮屋吊掛作業時，不慎碰觸台電69kV高壓饋線，導致臨時跳電，工務及電力監控系統均運作正常，即時啟動緊急應變機制，確保醫療服務不中斷，病人安全未受影響。

台電公司表示， 2日下午2點46分，6萬9仟伏電纜因民間公司的承商興建廠房時，吊車吊鉤纜線因風大吹起，導致接近導線引起線路跳脫，造成長庚二（高雄長庚紀念醫院）、仁資（高雄市政府環境保護局仁武焚化廠）、澄水（台灣自來水公司第七區管理處澄清湖給水廠）C/S三用戶停電 ，已於下午2點57分恢復供電，對於此次停電事故，造成用戶停電深表歉意。

