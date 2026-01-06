高雄長樂禱告敬拜中心 跨國家、跨宗教、跨國民的信仰分享與智慧講座

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 在全球經濟與價值快速變動的時代，信仰如何成為人心與社會的穩定力量？高雄長樂禱告敬拜中心於2026年1月2日（星期五）晚間6時至9時，在長谷世貿大樓14樓（50樓）舉辦一場跨國家、跨宗教、跨國民的信仰分享與智慧講座，主題聚焦「敬畏耶和華是智慧的開端」，吸引各界關注。

本次聚會以「利人利他利己的賺錢方法，與屬神的品格」為核心，從信仰視角探討經營人生與事業的正向價值，期盼在追求成就的同時，也能兼顧品格、責任與社會影響力。主辦單位表示，活動不僅是宗教聚會，更是一場關於誠信、智慧與永續價值的深度交流。

廣告 廣告

活動特別邀請三發集團創辦人、長樂禱告敬拜中心創立人鍾俊榮長老分享生命歷程與信仰體悟，透過自身經驗，見證信仰如何在關鍵抉擇中引領方向，並成為面對挑戰時的重要力量。鍾俊榮長老長期致力於信仰推廣與社會關懷，其分享內容備受期待。

鍾俊榮長老指出，長樂禱告敬拜中心多年來致力於建立跨文化、跨族群的信仰交流平台，盼透過此次聚會，促進不同背景民眾彼此理解與連結，讓信仰不只停留在個人層面，更成為祝福城市與社會的力量。

聖經(箴言 9:10)敬畏耶和華是智慧的開端，認識至聖者便是聰明。