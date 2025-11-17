高雄長照守護站已設628處 掃描QR code即可線上申請

〔記者許麗娟／高雄報導〕民眾有長照需求，除了撥打長照專線1966，高雄市衛生局全國首創於社區設置「長照守護站」，提供多元長照申請管道，至今年10月全市已有628處，民眾只要手機掃描QR code，填寫基本資料及聯絡電話後，由照顧管理專員連繫到宅評估即可申請，已有超過1500人藉此獲得服務。

高雄市衛生局指出，「長照守護站」主要設置於8區衛生所、80家醫院、58家居家護理所、444家診所、3家社區藥局及5家物理治療所，目的是讓有長照需求市民於醫院、診所或是居家護理所等處所就診時，能獲得即時的長照服務諮詢及線上快速申請。

曾有民眾葉小姐因母親為失智症且行動不便，今年4月在設有長照守護站的診所就診，經醫師建議同時申請長照服務，之後到日間照顧中心獲得專業照顧，精神及食慾改善，進而期待每日至日照中心活動，家屬獲得喘息時間，照顧壓力和負荷也大幅減輕。

衛生局表示，至今年10月，高雄市65歲以上人口約56.1萬人，佔全市人口20.63％，推估失能人口約11萬6千餘人，目前使用各類長照服務給付人數約9.3萬多人。「長照守護站」可當面諮詢、掃描QR code或撥打長照專線1966，或至衛生局長期照顧中心官網申請，由專人到宅評估，協助媒合照顧資源，並讓照顧者獲得適當休息。

