高雄長照據點圍爐 九旬媽分享養生餐

蔬食讓身體更健康，高雄新興長照據點的長輩，深深感受，課程特地安排圍爐，每組自己煮出拿手菜，有人端出媽媽的秘方，更有90歲阿媽，分享她的五行養生料理。

「要爆香才會好吃，爆香啦，味道才會出來。」

香菇爆香的氣味，飄散在教室，新興長照據點的這一堂課，很美味。

據點長者 張玉李：「這是五行、五色，紅、白、綠、黃、黑。」

90歲的長輩，獻出養生拿手菜，還有人端出媽媽的密方。

據點長者 陳春赺：「我的媽媽，她說加飲料，下去滷豬腳很好吃，都不用加冰糖，所以，我就把豬腳去掉，將調味料拿來這邊煮，煮素食。」

圍爐課程長輩獻手藝，運用巧思，將料理葷轉素。

「有夠好吃。」

據點長者 蔡碧照：「一般大飯店都有，可是它是葷的，(你把它轉成素食) 對對。」

社工 吳淑芳：「這樣的活動，讓大家動起來，而且快過年了，有素食，回家怎麼去弄，把素食推廣到家裡。」

一組一桌菜，美味蔬食彼此分享，更將所學帶回家，照顧全家健康！

