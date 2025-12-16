高雄長照機構規避7休1、偽造班表 詐領補助款遭追回移送法辦

前鎮區某居家長照機構派用無資格居服員，涉詐領長照補助6399元，高市衛生局已追回款項並移送法辦。（林雅惠攝）

高雄市前鎮區某居家長照機構涉嫌偽造資料及詐領長照補助款，高雄市衛生局晚間表示，已於昨（15）日派員實地查核，查獲多項違法情事，除追回不當補助、依法裁罰外，並已移送司法機關偵辦。

衛生局指出，查核發現該機構指派未具身心障礙及失智照顧服務完訓資格之居家服務員，提供相關個案服務，涉詐領長照2.0服務費用新台幣6399元，並有業務登載不實情形，對此，衛生局已依服務契約追回不當領取費用、記點1點，並依法移送司法機關。

廣告 廣告

此外，衛生局另查獲該機構以不實班表方式，規避《勞動基準法》第36條「7休1」規定，並涉及違反《長期照顧服務法》第30條，未善盡業務負責人督導責任，將依同法第54條處以新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰。

另有長照人員將證明文件租借他人使用，涉違反同法第56條，除可處新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰外，並得併處1個月以上、1年以下停業處分，情節重大者，得廢止其證明。

衛生局表示，相關違法事項已函轉勞工局協處，並通知相關人員陳述意見，後續將依法辦理。

衛生局強調，長照服務攸關民眾健康與照顧品質，呼籲各長照機構務必遵守相關法令，落實人員資格管理與排班制度，以保障服務對象權益，維護整體長照服務品質。

更多中時新聞網報導

NBA》柯瑞回歸轟39分 勇士仍遭狼咬

胡瓜領軍眾星送暖 誇蕭敬騰捐酬有愛

余天罹癌術後沒性生活 歐弟甩肉8公斤