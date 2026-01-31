高雄長照3.0上路 41醫院共推醫照整合

高市府衛生局落實中央長照三.○政策，優化「出院準備銜接長照服務」執行模式，透過出院準備個管師安排返家照顧計畫及需求，縮短出院後銜接長照服務的等待時間；有鹽埕區高齡七十五歲長輩因右足潰瘍截肢後出院隔日即獲長照三.○相關服務，顯著優於長照二.○高雄市民平均一.八天、全國平均四天銜接長照服務，大幅減輕家庭照顧負荷與支出，提升長照家庭生活品質。(見圖)

衛生局今(卅一)日說明，衛福部今年開始施行長照十年計畫三.○，擴大納入全年齡失智且失能者，同時新增急性後期整合照護計畫收案對象，著重醫療銜接長照服務，以因應民眾醫療出院後亟需長期照護需求，以期達到「長照服務銜接，照護不中斷」目標；目前全市共計四十一家醫院加入出院轉銜長照三.○服務，協助有長照需求民眾及照顧者，在出院後迅速獲得長照服務，縮短長照服務等待時間，使民眾能安心返家。

衛生局表示，長照三.○政策實施著重讓失能且急迫長照服務需求民眾，於住院期間就可提早規劃，出院前即由醫院出院準備個管師在院內進行長照需要等級評估，與申請者及家屬共同討論返家「簡易照顧計畫」，必要時協助媒合個案出院後一周內最急迫的長照需求；依個別失能狀況迅速提供「照顧及專業服務」、「輔具及居家無障礙環境改善服務」、「交通接送服務」及「喘息服務」等四大類長照服務，讓民眾返家後即可獲得妥適照顧。

近期有位鹽埕區七十五歲陳奶奶因右足嚴重潰瘍住院接受截肢手術，住院期間子女即於醫院、工作與家庭間奔波，照顧壓力沉重；經醫院評估具出院準備需求後，出院準備個管師即完成長照需求等級評估，並與家屬共同擬定返家照顧計畫。陳奶奶出院隔日隨即銜接長照三.○居家服務、專業服務、喘息服務及輔具申請，並結合居家醫療，有專業人員到府指導照護與復能活動，居家照服員則協助沐浴等，減輕家屬照顧負擔，更讓陳奶奶安心復原。

衛生局指出，截至一一四年十二月底，高雄市老人人口比率20.8%，已高於全國平均19.99%，推估高雄市長照需求人口將達十一萬八千三百九十六人；同時一一四年高雄市接受出院準備銜接長照服務人數達九千一百五十六案，較一一三年顯著成長25%，顯示相關服務需求度增加。

衛生局提醒，年滿六十五歲以上失能長者、五十五歲以上原住民、不限年齡失智者、身心障礙者及健保急性後期整合照顧計畫對象，住院期間符合長照服務需求，可主動告知醫護人員或醫院出院準備服務個管師，亦可撥打一九六六長照服務專線，將有專人協助評估，於出院後迅速獲得長照服務。