高雄開唱倒數 Twice捷運廣播上線、七站藍光應援

韓國人氣女團Twice高雄開唱倒數，團員幫高雄捷運錄製的進站廣播已經上線。（圖／Live Nation Taiwan提供）





韓國人氣女團Twice高雄開唱倒數，團員幫高雄捷運錄製的進站廣播已經上線，讓搭捷運的粉絲相當興奮，高捷七大站體也打上藍光應援，其中中央公園的水瀑階梯，更有演唱會相關字樣投射在天棚上，跟上Twice的藍色風潮，有茶館推出星光藍珍奶，飯店推出透明藍飲品，更有飯店人員苦練舞蹈，就是為了迎接粉絲的到來。

韓國女子天團Twice來台開唱倒數，高雄捷運也加入應援藍光行列，中央公園站知名的水瀑階梯全都變成藍色系，瞬間多了些魔幻的氛圍，抬頭看天棚上面還有雷射字體「TWICE與THIS IS FOR WORLD TOUR」，包括中央公園站、高捷美麗島等七大站體都有藍色燈光應援。

高雄進站廣播：「THIS IS FORWORLD TOUR IN 高雄，SEE YOU LATER，本列車開往。」

TWICE人還沒來聲音先到，親自錄製的進站廣播已經在高捷各大車站月台都聽得到。

民眾：「感覺還不錯滿特別的，應該可以創造滿多的人潮，也會讓Twice的粉絲，還有Twice本人也會覺得是加分的地方。」

知名連鎖茶館推出星光藍珍奶，以招牌珍奶當基底，加入藍柑橘蝶豆花，淡藍色的珍奶深受粉絲喜愛。

Twice粉絲：「可以用演唱會票根換這一杯免費的珍奶，然後比較特別又是藍的，我覺得不錯啊，還可以送一杯飲料。」

把飲品變成應援色的還有這家飯店，不僅特調透明藍的飲品，將空間打上藍光，就是要讓粉絲有滿滿的氣氛。巨蛋商圈附近的飯店則是用燈光舞蹈迎接人氣女團，影片短短活力滿滿，高雄迎Twice從民間到官方氛圍滿滿。

