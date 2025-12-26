高雄關再傳捷報 緝獲轉口櫃匿藏香菸2100箱

高雄關今(廿六)日表示，繼十一月十九日緝獲兩只轉口櫃匿藏私酒後，十二月十八日再度在高雄港第四十二號碼頭查獲三只走私香菸轉口櫃，數量共二千一百箱（一百零五萬包），市價逾新臺幣八千萬元。(見圖)

高雄關進一步說明，查緝關員於風險分析過濾高風險標的時，發現卸存於四十二碼頭三只欲轉口運往韓國之四十呎貨櫃甚為可疑，遂鎖定開櫃檢視，結果發現櫃內為以黑色塑膠膜包裝之香菸，經核與艙單及運送契約所載貨名不符，涉嫌違反海關緝私條例及菸酒管理法等規定，已依法查扣。

高雄關強調，海關職司邊境管制與查緝走私，且私菸查緝向為該關查緝重點，為確保國家稅課及國人身體健康，除持續加強查緝行動防堵未稅菸品進入國境，同時鼓勵民眾勇於檢舉不法走私，免費檢舉走私專線○八○○七一一一一七。