高雄關協同防檢署高雄分署查核海運快遞貨物 強化邊境防疫

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄關表示，自國內檢出非洲豬瘟案例以來，該關即針對高風險海運快遞貨物增加查驗比率，並加強開箱查核。期間於海運快遞貨物專區查獲多起違反動植物檢疫規定案件，其中含豬肉製品3件計7.02公斤，均已移請農業部動植物防疫檢疫署依法裁處。

高雄關進一步說明，依據動物傳染病防治條例及植物防疫檢疫法規定，輸入動植物產品倘屬檢疫物，應於到達港、站時主動向防檢署申請檢疫，未依規定辦理檢疫不僅無法順利收到貨物，亦將面臨新臺幣3萬元以上100萬元以下罰緩；另依據海運快遞貨物通關辦法第3條第2項規定，活動植物亦不得於海運快遞專區辦理通關，快遞業者如有違章情形，海關將一併查處。

高雄關最後表示，海關將持續與防檢署協同合作，落實邊境管制作為，並籲請民眾避免網購動植物產品，及報關業者應據實申報貨名，共同防止境外疫病及蟲害入侵。（圖／記者王雯玲翻攝）