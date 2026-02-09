高雄關受理115年專責報關人員獎勵申請

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄關表示，為鼓勵專責報關人員提升專業及服務品質，每年會頒發獎狀給符合特定條件之業者，以肯定其辛勞與努力。業者如符合該條件者，自即日起至115年3月2日止，可至該關網站（路徑：便民服務／書表檔案下載／高雄關書表下載／報關業設置管理／報關業者專責報關人員獎勵申請書）下載申請書，向該關提出核頒獎狀。

該關說明獲頒獎狀者，須符合「報關業者專責報關人員獎勵作業規定」第2點所訂以下條件：

一、執行專責報關業務滿3年以上，並繼續執業中。

二、申請之前1年度所簽證之進出口報單（不含轉運申請書）在500份以上，且年錯單率（簽證錯單數量與簽證報單總數相比）未超過千分之一。

三、申請之前1年度未受停止報關審核簽證業務、廢止執業登記處分。

四、申請之前1年度未受警告或罰鍰處分。

五、申請之前1年度，其在報關業者之每月薪資不低於勞基法所公布當年最低基本工資。

該關進一步表示，專責報關人員提出申請經審核符合前開條件之專責報關人員，除以書面通知外，並將擇期公開表揚。（圖／記者王雯玲翻攝）