高雄關奪第8屆政府服務獎 智慧綠色碼頭成港口效率新典範

財政部關務署高雄關以「數位化與自動化結合，打造智慧監管綠色碼頭」專案，成功在第八屆「政府服務獎」競賽中脫穎而出，榮獲「數位創新加值」項別肯定；高雄關關務長劉芳祝親自帶領團隊前往政治大學公共行政及企業管理教育中心（公企中心）接受頒獎，為機關在推動數位轉型、提升海運服務效率上，獲得國家級的肯定。(見圖)

高雄關今(十七)日說明，面對全球貿易挑戰與物流需求增長，該關積極透過「公私協力」模式，與業者攜手將傳統碼頭升級為智慧監管綠色碼頭；該專案核心在於運用數位與自動化科技，建立全流程即時監管機制，同時優化法規和簡化查核作業。此舉不僅大幅加速貨物通關時效、顯著降低海關人力負荷，更提升了整體監管效能與港口安全，專案成果亦可作為其他業者推動自動化碼頭的參考指南，為臺灣港口產業樹立了典範。

高雄關關務長劉芳祝表示，獲獎是對我們推動智慧關務轉型的莫大鼓勵，未來，高雄關將持續秉持創新精神，深化數位科技應用，全力將高雄港打造為高效、智慧、永續的國際級綠色港口，持續優化服務品質，以更高效率回應國家經貿發展需求。