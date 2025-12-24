高雄關帝廟捐健身房巡迴車

為持續推動高雄市銀髮族健康促進政策，高雄關帝廟於昨（廿四）日上午在高雄關帝廟舉行捐贈儀式，捐贈高市府運動發展局「行動健身房巡迴車」一輛及健身器材一批，由運動發展局侯尊堯局長代表受贈，並回贈感謝狀及獎座表達謝意，展現高雄關帝廟回饋社會、關懷長者健康之公益精神。（見圖）

高市府長期關注高齡人口健康議題，於一一三年起積極推動「行動健身房巡迴車」計畫，將專業運動器材及師資帶入偏鄉及社區據點，提供長者便利且安全的運動服務，協助建立規律運動習慣，落實「樂活慢老」之政策目標，該計畫推行兩年以來成效顯著，深獲社區及長者肯定。

高雄關帝廟黃富濃主委表示，捐贈行動健身房巡迴車是秉持「取之十方、用於十方」的理念，希望透過實際行動回饋社會；關帝廟長期投入各項社會公益與災害救助，感謝市府攜手，讓廟方有機會參與各項公益政策，為民眾服務。

運發局侯尊堯局長指出，在推動銀髮樂齡運動過程中發現，許多長輩有運動健身的意願，卻因手腳不靈活或肌少症等問題而怯步，因此透過行動健身房巡迴車，將專業指導與器材直接送進社區，讓長輩可以在熟悉的環境中安全運動；這次特別感謝關帝廟響應政策，捐助行動健身房巡迴車及健身器材，未來將深入更多社區，把健康送到家。

侯尊堯局長強調，未來市府也將擴大服務對象，照顧身障朋友的運動需求，並落實預防醫療理念，感謝關帝廟長期捐助救護車與社福資源，如今更進一步投入健康促進行列，市府期盼透過公私協力，攜手打造健康，共同守護民眾健康與幸福。