高雄關持續防堵違規洗產地行為 維護我國產製貨品國際信譽及貿易秩序

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄關表示，近來有業者自中國大陸進口電子零組件，申報國貨出口至美國，經查驗並檢視出口人提供之進口報單，出口貨物未達實質轉型，涉產地標示不實，經濟部國際貿易署審認出口人產地標示不實及以不正當方法擾亂貿易秩序，違反貿易法第17條第2款及第6款規定，依同法第28條第1項第6款規定處罰鍰新臺幣60萬元。

高雄關進一步說明，依據原產地證明書及加工證明書管理辦法第3條規定，進口國外原料加工製造後出口時，若以我國為原產地者，以在我國境內達成實質轉型者為限；另依同辦法第5條第1項規定，實質轉型係指（1）原材料經加工、製造後之貨品與原材料歸屬之海關進口稅則前6位碼號列相異，或（2）前6位碼號列雖未改變，但附加價值率超過35％或特定貨品已符合國貿署公告之重要製程者。惟若僅從事同條第3項所列包裝及重貼標籤等作業者，不得認定為實質轉型。

高雄關呼籲，輸美貨品除應檢附輸美國貨品原產地聲明書外，業者應遵守產地標示相關法規，廠商若對相關作業是否符合實質轉型存有疑義，應主動向國貿署洽詢，以免違規受罰，影響商譽。（圖／記者王雯玲翻攝）