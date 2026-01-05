高雄關私貨及逾期貨標售 歡迎投標

【記者 王雯玲／高雄 報導】財政部關務署高雄關將於115年1月15日下午2時，在該關關本部5樓教室辦理115年第1次充公私貨及逾期貨物通信標售，對象不限廠商或個人，歡迎踴躍投標。

該關表示，本次標售貨物為印花床包（須標檢局合格證）、牛仔褲（須補標）、單芯線（須標檢局合格證）、POLO衫（須補標）、六角螺絲、ELECTRIC TRICYCLE 車架組含電機馬達（限退運出口）、襪子（須補標）、鋼製手工具、馬口鐵盒、耐火磚（裝飾用）、已上釉磁磚（須補標產地）、電動自行車、電熱水器（須標檢局合格證）、行李箱（須標檢局合格證）及衛衣（須補標），相關公告內容及規定，請至該關網站（網址：https://web.customs.gov.tw/kaohsiung/）「資訊公開／標售公告」瀏覽。

該關提醒有意標購民眾請備妥身分證件及私章，於115年1月9日及12日至14日上午9時至12時或下午1時至4時30分至該關私貨倉庫、各貨櫃場、第一郵聯海運快遞貨物專區或萬海海運快遞貨物專區看貨（TEL:07-8122648、07-8122641、07-8213685#113、07-8111026#103）。另為配合臺灣港務股份有限公司加強國際商港管制區進、出人員及車輛管制與管理，有意看貨民眾請先電洽該關（TEL：07-5628334、07-5628339）協助登錄相關資料後，自行線上申請當次人員／車輛通行證，俾憑進入商港管制區。

該關再次提醒，投標者請備妥以財政部關務署高雄關為受款人之臺銀本票、銀行本行支票或銀行保付支票且應為即期之票據；押標金總額未逾新臺幣5,000元者，得繳納現金，於115年1月12日至14日上午9時至12時或下午1時至4時至該關關本部3樓法務緝案組（高雄市鼓山區捷興一街3號，劉小姐電話：07-5628334；許小姐電話：07-5628339）辦理押標手續。（圖／記者王雯玲翻攝）