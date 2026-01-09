高雄關舉辦114年度第2次通關服務宣導座談會 圓滿成功

高雄關為促進通關便捷並持續瞭解報關業者實務作業需求，近日假高雄市報關商業同業公會，舉辦該年度第二次通關服務宣導座談會；該座談會由該關副關務長高丁財主持，相關業務單位均派員偕同出席，與高雄市報關商業同業公會等成員代表交流並宣導業務。(見圖)

主辦單位今(九)日說明，該座談會主要宣導議題包括：自今年一月一日起進口無添加糖之飲料品、彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機免課貨物稅，請業者正確申報羽毛球稅則號別，並重申出口人報運我國產製貨物輸往美國應檢附「輸美國貨品原產地聲明書」等相關主題，會談內容豐富，現場互動熱烈，深受業界肯定。

高雄關表示，希望藉由座談會與業者面對面溝通及交換意見，能進一步瞭解業者需求，及時且準確地協助業者解決問題，同時亦感謝業者積極配合海關推動各項政策，共同提供更優質及安全的通關環境，創造業者與海關雙贏局面。