高雄關舉辦114年第2次業者聯合座談會 圓滿成功

高雄關為促進通關便捷化，並深入瞭解相關業者實務作業需求，近日下午在該關關本部六樓禮堂，舉辦今年度第二次報關業、運輸業、進出口業、貨棧業及貨櫃集散站業聯合座談會；該會議由副關務長高丁財主持，並偕同相關業務單位主管列席。出席業者有高雄市船舶日用品商業同業公會、高雄巿國際輪船商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、高雄市船務代理商業同業公會、高雄巿航空貨運承攬商業同業公會、高雄巿倉庫商業同業公會、中華民國貨櫃儲運事業協會、台灣中油股份有限公司、關貿網路股份有限公司、農業部農業科技園區管理中心等約六十人參加。會中就業者所提各項議題進行充分溝通及交換意見，深獲業者肯定。(見圖)

高雄關今(十一)日說明，這次座談會同時進行多項業務宣導，內容涵蓋海關徵收規費電腦化；關港貿單一窗口提供報關業者線上申報異動或離職員工作業；報關業個人資料檔案安全維護；輸美之國貨其產地聲明書，請於規定之期限內補送；在港船舶辦理船用品轉口作業，入境時應列載於進口貨物艙單，卸船後向海關申請押運至艙單所載卸存地，卸船時若發現有未列入艙單之貨物，應向海關申請追加艙單，切勿逕將貨物帶回自有倉庫存放；政風業務及反詐騙等宣導。該關期望透過座談會的雙向互動模式，有效達成共識並提供解決方案，進而提升海關服務品質，促進通關作業更加順暢。

高雄關呼籲，報關業、運輸業、進出口業、貨棧及貨櫃集散站等，皆為國際貿易供應鏈上不可或缺的重要基石，共同承擔著提升國家經濟競爭力的關鍵任務；海關身負邊境監管與服務雙重職能，肩負保障邊境安全與貿易便捷的雙重使命，該關深知該目標需各界協同努力，期望與供應鏈業者建立更緊密的合作關係，共同維護臺灣的貿易利益與邊境安全。