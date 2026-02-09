高雄關開始受理115年專責報關人員獎勵申請 擇期公開表揚

高雄關今(九)日表示，為鼓勵專責報關人員提升專業及服務品質，每年會頒發獎狀給符合特定條件之業者，以肯定其辛勞與努力；業者如符合該條件者，自即日起至三月二日止，可至該關網站下載申請書，向該關提出核頒獎狀。

高雄關說明獲頒獎狀者，須符合「報關業者專責報關人員獎勵作業規定」第二點所訂以下條件：一、執行專責報關業務滿3年以上，並繼續執業中；二、申請之前一年度所簽證之進出口報單（不含轉運申請書）在五百份以上，且年錯單率（簽證錯單數量與簽證報單總數相比）未超過千分之一；三、申請之前一年度未受停止報關審核簽證業務、廢止執業登記處分；四、申請之前一年度未受警告或罰鍰處分；五、申請之前一年度，其在報關業者之每月薪資不低於勞基法所公布當年最低基本工資。

高雄關強調，專責報關人員提出申請經審核符合前開條件之專責報關人員，除以書面通知外，並將擇期公開表揚。