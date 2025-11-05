高雄關114年度優良專責報關人員、績優自主管理專責人員、優級保稅工廠、保稅工廠及園區事業優良保稅業務人員聯合表揚大會

【記者 王雯玲／高雄 報導】財政部關務署高雄關114年10月31日下午於該關6樓禮堂，舉行「114年度優良專責報關人員、績優自主管理專責人員、優級保稅工廠、保稅工廠及園區事業優良保稅業務人員聯合表揚大會」，由關務長劉芳祝親自主持，並頒發獎狀予得獎廠商及人員。本次計有優良專責報關人員25名、績優自主管理專責人員8名、優級保稅工廠36家、保稅工廠優良保稅業務人員26名及園區事業優良保稅業務人員21名獲獎，現場參與受獎之業者相當踴躍。

廣告 廣告

高雄關表示，為推動風險管理及提升保稅業務績效，依據「報關業者專責報關人員獎勵作業規定」、「績優自主管理專責人員獎勵作業規定」及「海關管理保稅工廠分級考評計分原則」等規定，每年遴選所轄績優人員及保稅工廠予以公開表揚。高雄關轄管之保稅工廠計61家，本次考評達90分以上經評定為優級保稅工廠之業者超過半數，顯見其企業經營效能及保稅業務管理上皆具高度水準，殊值嘉許。

該關進一步說明，專責報關人員、自主管理專責人員及保稅業務人員是海關與業者間之溝通橋樑，對於提升通關效能、加速貨物處理，扮演重要角色，與海關是密不可分的夥伴關係。為嘉勉相關從業人員之優異表現，海關特別公開表揚，以示鼓勵，期許未來能持續與海關密切合作，在創造經濟榮景同時，共同維護供應鏈安全。（圖／記者王雯玲翻攝）