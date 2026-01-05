高雄關15日標售私貨及逾期貨 歡迎踴躍投標

高雄關將於本（一）月十五日下午二時，在該關關本部五樓教室辦理一一五年第一次充公私貨及逾期貨物通信標售，對象不限廠商或個人，歡迎踴躍投標。

該關表示，本次標售貨物為印花床包（須標檢局合格證）、牛仔褲（須補標）、單芯線（須標檢局合格證）、PO-LO衫（須補標）、六角螺絲、ELECTRIC TRICYCLE車架組含電機馬達（限退運出口）、襪子（須補標）、鋼製手工具、馬口鐵盒、耐火磚（裝飾用）、已上釉磁磚（須補標產地）、電動自行車、電熱水器（須標檢局合格證）、行李箱（須標檢局合格證）及衛衣（須補標），相關公告內容及規定請至該關網站（網址：https://web.customs.gov.tw/kaohsiung/）「資訊公開／標售公告」瀏覽。

該關提醒有意標購民眾，請備妥身分證件及私章，於九日及十二日至十四日上午九時至十二時或下午一時至四時三十分至該關私貨倉庫、各貨櫃場、第一郵聯海運快遞貨物專區或萬海海運快遞貨物專區看貨。

另為配合臺灣港務公司加強國際商港管制區進、出人員及車輛管制與管理，有意看貨民眾請先電洽該關（TEL：07-5628334、07-5628339）協助登錄相關資料後，自行線上申請當次人員／車輛通行證，以憑進入商港管制區。