高雄防災互動展駁二登場 打造韌性城市
記者李靜音／高雄報導
為強化民眾因應極端氣候及各型災害的防災觀念，並將防災意識落實於日常生活中，國立中山大學USR「城市共事館」計畫攜手產、官、研各界及美國在臺協會高雄分處推出大型互動展覽「解鎖！防災神隊友」。高雄市長陳其邁今（31）日出席開幕儀式，並與與會貴賓共同「解鎖」防災知識，邀請市民朋友踴躍前往參觀，一起學習防災、強化韌性。
陳其邁致詞表示，極端氣候與各類災害，如國土安全、颱風與水災等，為城市治理帶來多重挑戰。他感謝主辦單位舉辦此次展覽，透過多元情境模擬讓民眾深入了解防災知識，提升應變意識，並期許政府與公民攜手合作，共同打造韌性城市、強化面對災害的能力。
陳其邁指出，災害發生的第一時間，政府觸角不可能即時到達每個角落，因此加強政府與民間的協力至關重要。市府近年成立19隊自主緊急應變隊，並配合內政部防災政策，培訓超過7,000位具認證的防災士，推動地區防災協作，希望透過各種公民演練，在災害發生時能迅速採取行動，有效應對極端氣候的挑戰。
他說，高雄常受颱風侵襲，每次疏散人數高達3,000多人，除必須運用智慧科技協助外，平時也須落實綿密演練及定期檢視與回報機制。市府近年透過智慧科技輔助、不斷操兵演練，已大幅降低民眾面對土石流、颱風等災害的風險。
陳其邁進一步指出，為提升高雄各行政區大規模災害應變量能。由各區公所結合當地發展協會、志工等人，成立「防災協作中心」，以利災時進行人力、物力等資源的統籌運用，協助各區災害應變中心災時疏散、避難收容處所開設及物資發放等工作。
開幕儀式邀請關懷環境的3金得主、創作歌手林生祥獻唱，以歌曲描繪常民面對災害的真實心聲，感動全場。此次「解鎖！防災神隊友」特展即日起至11月23日在駁二蓬萊B6倉庫展出，以民間信仰文化、現代職業角色及互動遊戲為主軸，邀請市民一起發掘生活中的防災「神隊友」，共同學習、共同守護城市安全。
高雄市長陳其邁出席「解鎖！防災神隊友」防災特展開幕，邀請民眾踴躍參觀，一起迎戰極端氣候。(高雄市新聞局提供)
其他人也在看
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭EBC東森新聞 ・ 1 天前
今晚低溫恐探17度！專家曝「新颱風侵台機率」：2關鍵要再觀察
東北季風再度增強，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今（31）日北台灣再度轉涼，今晚到明晨最低溫將來到17度。至於菲律賓東南方熱帶擾動近日有機會增強為颱風，雖直接威脅台灣機率低，但仍可繼續觀察其進到南海的變化及外圍水氣是否往北擴。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
東北季風接力！低溫探20度 「這3天雨最大」一圖看全台降雨熱區
未來1週天氣持續受東北季風影響，氣象署表示，今（31）日北台灣、宜蘭及東半部有局部短暫雨，中南部山區午後有零星陣雨，北台灣氣溫約20度偏涼，中南部則要留意日夜溫差。下週一至週三（3-5日）北部、東半部及中南部山區降雨機率增加，下週四水氣才會減少。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
把握今天好天氣！北部高溫上看29度 這時起「雨變強擴大」低溫下探19度
終於迎來好天氣！今日（10/30）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今日清晨也解除大雨特報。其餘地區天氣穩定，北台灣氣溫今日白天將有明顯回升，高溫上看39度，不過到了晚上東北季風再度增強，北部及東北部入夜逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。太報 ・ 1 天前
周末低溫19℃！這天起雨區擴大「北台灣整天濕涼」
【陳靜文／綜合報導】今(31)日又一波「東北季風」南下，所幸冷空氣不強，氣溫降幅不大，北部低溫20℃、中南21℃、東部最低19℃！氣象專家吳德榮表示，下週一、二(3、4日)水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大，雨勢稍增強，北台整天濕涼。壹蘋新聞網 ・ 5 小時前
1週內2波東北季風報到 低溫探20度、這3天雨勢最大
未來一週台灣主要受東北季風影響，北台灣雲量偏多且有降雨，中南部則以晴朗穩定天氣為主！中央氣象署表示，今日東北季風增強，北部、宜蘭與花東氣溫下滑，週日夜間至下週二清晨為這波最涼，低溫下探約20度。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展
今天東北季風減弱，白天短暫回溫，但晚間起東北季風增強，北部、東半部降雨增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，下周一起雨區再擴...聯合新聞網 ・ 20 小時前
颱風季延長賽！下週估有雙颱接連生成 氣象粉專提醒：要留意共伴
即將進入11月，但南方熱帶系統再度活躍！「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下週預估有2個颱風接續生成，儘管路徑變數仍大，但要特別留意是否與東北季風產生共伴。「天氣風險」也提及，目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
把握空檔！白天回暖轉乾 晚起又變天「降至19度」陰雨天
今（30）天白天東北季風減弱，除了東半部、北海岸有零星雨外，其他地區回到相對穩定的天氣，北台灣高溫會回升到28度，不過很快地，晚上起東北季風又會增強，伴隨水氣增加，北部、東部又會回到陰雨的天氣，氣溫也台視新聞網 ・ 1 天前
死豬三聯單"數據有落差"遭竄改 中檢赴環保局釐清
中部中心報導台中市梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，豬場在運送病死豬隻，到化製場過程，所填報的化製單，出現三聯單疑雲，數字彼此有落差，懷疑有遭到塗改與偽造，檢方已經分案調查。另外，霧峰的"燕圾湖"，今天（30日）被空拍到，廚餘坑疑似溢流，擔心影響用水安全，議員怒轟要環保局長下台負責！民視 ・ 1 天前
PFAS污染恐影響健康！專家提醒日常生活避毒秘訣
前幾年日本大阪發生地下水及河川污染事件，當地上千民眾血液檢驗結果發現過量全氟／多氟烷基物質（PFAS）數值超標。 長庚醫院臨床毒物中心主任暨腎臟科系教授級主治醫師、長庚大學中醫系臨床教授顏宗海指出，PFAS是人工化合物，可細分為PFOA、PFOS、PFHxS及PFNA等，種類多達1.5萬以上，具有耐高溫及化學穩定性，可以防水、防油、防汙，廣泛應用於工業及消費品中，像是Goretex衣服、防油紙袋、鐵氟龍不沾鍋塗層。 由於PFAS具有不易分解的特性，除了造成環境汙染，也會導致健康危害，根據美國國家健康營養調查報告發現，98％的美國人血液中都含有PFAS。PFAS的人體半衰期為3.2～5.4年，進入人體後，會分布在肝、腎、血液、甚至胎盤中，容易造成血脂異常、肝功能異常，以及增加新生兒體重降低、懷孕婦女罹患高血壓或子癲前症的風險；動物實驗則顯示，會增加腎臟癌及睪丸癌風險。 顏教授小提醒：日常生活中盡量不要使用防油紙袋，若使用不沾鍋，應避免高溫空燒及刮傷鍋面，如果鍋面出現刮痕，一定要汰換。 （本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·不只塑膠害罹癌率up！她常春月刊 ・ 9 小時前
反聖嬰訊號再度反轉！ 氣象專家示警：冷冬機率明顯提高
林得恩表示，根據美國國家氣象局（National Weather Service, NWS）氣候預報中心（Climate Prediction Center, CPC）10月最新研究顯示，目前氣候模式模擬結果指出，自9月起反聖嬰現象的訊號持續增強。CPC預測，今年9月至12月反聖嬰發生的可能性已達75%至80%，並可延續至明年2...CTWANT ・ 1 天前
雲林地檢署莊珂惠檢察官榮獲「金環獎」 政院長卓榮泰親頒 表彰打擊環保犯罪傑出貢獻
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】行政院環境部29日舉辦「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及 […]觀傳媒 ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週六 (11/01) 東北季風增強，週末迎風面短暫陣雨溫度較偏涼
明天天氣如何？ 明後天週末假期(01-02日)一直到下週一(03日)都是持續受到這波東北季風的影響，預報資料看起來因為空氣較乾，因此降雨量不多，仍是集中在迎風面地區上，包括基隆北海岸、東北角、宜蘭到花東、恆春半島一帶雲量較多、較厚，並有局部短暫陣雨機會，南投以南山區則是中午過後仍有些熱力的雲層發展帶來局部降雨的預報訊號，其他地方則是多雲到晴的天氣，尤其中南部平地應該是相當穩定的天氣型態，整體適合安排旅遊活動。溫度方面則是北台灣一整天都偏涼，其他地方日夜溫差變化較大的型態。自苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫維持在23-25度左右，雲層較厚或風力較大的地方可能會更低一些，花東地區高溫則是在26-28度，自台中往南到高屏地區因為白天仍有陽光，高溫仍有機會接近或來到30度以上，越往南溫度升得越高。夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區的低溫持續有機會降到17-19度，都市地區低溫則在19-21度之間，花東空曠地區也會降到19-21度，都市地區低溫21-23度，南部稍微再高一些，空曠地區低溫20-22度，都市地區低溫22-24度。中部往南的日夜溫差變化的確是比較大，早出晚歸的朋友要多加留意。自北海岸往南到西半部沿海、東南部到恆春半島沿海、以及各外島地區都持續有6-8級強陣風出現的機會，強風的情況也要注意，海邊風浪甚大，要留意安全。 下週二、週三(04-05日)東北季風稍減弱，但是隨著中高層短波槽東移，將有華南雲雨帶水氣伴隨向東移出，可能為北部、東半部帶來降雨增多的情況，甚至中部地區都有局部降雨的機會，快一點的話，下週三晚間東北季風就會再度增強，華南東移的水氣逐漸離開，降雨範圍會慢慢又往迎風面的地形上縮減，雨量也會減少。溫度方面變化不大，雖然東北季風稍減弱，但是因為降雨增多，北台灣白天的高溫回升不易，後續東北季風很快又再增強，因此北台灣溫度偏涼的情況應該會再持續一陣子，其他地方維持日夜溫差變化較大的型態。 未來幾天還可以留意一下菲律賓東南方熱帶擾動發展的情況，雖然預報仍在變動，但是大趨勢來看有機會在下週靠近菲律賓，然後逐漸經過菲律賓上空後往南海移動，未來有發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風的可能性，直接威脅台灣的機會偏低，但是進入南海後的變化以及外圍水氣有沒有可能往北擴展影響台灣都值得觀察。如果移動的緯度持續偏低離台灣較遠、或是系統發展的範圍不大的話，外圍水氣不一定就會對台灣的天氣有所影響，在預報趨勢明確之前，暫時只需要繼續觀察就好，先不必太過擔心。 以上氣象由天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 3 小時前
全球今年最強颶風「美莉莎」橫掃加勒比海 逾百萬人受影響 空拍直擊水淹牙買加、古巴
颶風「美莉莎」（Melissa）近日橫掃加勒比海，不僅是加勒比海地區史上第三強，也是全球今年最強的颶風，在牙買加至少造成4人死亡、大範圍的地區遭洪水肆虐與建築損毀，影響人數超過150萬人。 美莉莎在牙買加西南部登陸之時，風速達到每小時295公里，遠超過薩菲爾-辛普森量表（Saffir-Simpson scale）最高五級的252公里。 空拍畫面顯示，聖伊莉莎白教區（St. Elizabeth）成為水鄉澤國，四處泥濘一片，逾50萬人無電可用。有民眾表示這地區原本就常常淹水，這次更嚴重，還幫警方架設星鏈（Starlink）通訊設備後，警局才恢復對外聯絡。 也有畜牧業主無奈地坐在路邊，表示損失的牲畜數量難以估算，只能努力讓自己冷靜下來。天氣預報機構AccuWeather估計，颶風造成牙買加的經濟損失達220億美元，金額超過該國一年GDP，重建可能需時十年甚至更久。 美莉莎10月29日已轉往古巴，雖然威力減弱，但仍帶來嚴重災情。在東部的奧爾金省（Holguín），黃色的泥水將近半層樓高，還有人在水中游泳；首當其衝的第二大城聖地牙哥（Santiago de Cuba），有數百個農村社區與外界斷聯。 古巴當局表示，已撤離50萬人；接下來在暴風路徑上的巴哈馬，也緊急撤離民眾。科學家指出，海洋溫度上升使颶風威力遠超以往，多個加勒比海國家領袖呼籲高碳排的富裕國家，應以援助或減債形式提供「氣候補償」。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
灑幣人工增雨失敗收場 德里空污仍嚴重
（中央社記者李晉緯新德里31日專電）印度德里近期完成3次人工增雨，花費逾1000萬盧比（約新台幣346萬元），但未帶來明顯水氣，計畫失敗之際，當地空污持續惡化，街頭仍是一片霧茫茫。中央社 ・ 5 小時前
灰頭土臉 印度人造雨抗霾害？
印度首都新德里霾害嚴重，政府(28號)在市區上空進行人造雨，試圖藉此清除空氣中的有毒汙染物，但專家直言，這是 治標不治本，唯有嚴格立法，針對工業、交通及建築等各類 空汙排放源，徹底減量，才是改善空...大愛電視 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前