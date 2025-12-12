高雄阿公店水庫木製吊橋裂痕多、螺絲裸露 市府派員修繕

位於高雄市阿公店水庫東南側的「日昇蓬萊吊橋」，是在地居民前往散步運動、騎自行車時都會經過的地方。（紀爰攝）

該吊橋是在地居民前往散步運動、騎自行車時都會經過的地方。（紀爰攝）

該吊橋是在地居民前往散步運動、騎自行車時都會經過的地方。（紀爰攝）

高雄有民眾反映，緊鄰阿公店水庫的「日昇蓬萊吊橋」年久失修，該吊橋為木頭材質，長期使用後出現損裂狀況，螺絲釘也裸露在外，運動民眾看見擔心會有公共危險疑慮，盼設法改善；議員指出，該吊橋使用快20年，若做局部修補恐怕不夠，呼籲高市府應與中央協調，重新整治吊橋；高市工務局公園處回應，已前往檢視修復，後續將研擬整治計畫。

位於高雄岡山、燕巢區交界處的阿公店水庫，主要功能為防洪、灌溉與供水，早期因為集水區淤積泥沙嚴重，經過政府大規模重建，2006年重新開放後，水庫結合生態園區，並設有環湖自行車道、健行步道，以及日昇蓬萊吊橋、煙波吊橋，成為北高雄生態遊憩景點之一。

廣告 廣告

日昇蓬萊吊橋近日被民眾發現已經年久失修，吊橋多處木板裂開、螺絲裸露，盼相關單位能協助改善，維護公共安全。（紀爰攝）

高市工務局公園處已經在木板嚴重裂開處擺放三角錐示警，並將盡速修補。（紀爰攝）

近日有民眾發現，日昇蓬萊吊橋有多處木頭裂開、破損，螺絲釘也裸露在外，甚至有部分護欄已經斷裂消失，認為水庫周邊太潮濕，木頭材質若沒有做好防水，就會容易損壞；另有前往運動的民眾指出，吊橋走起來晃動感明顯，更何況是騎自行車、慢跑的民眾經常通過，擔心會有危險，希望相關單位能全面檢視吊橋安全性。

據了解，阿公店水庫是由經濟部水利署南區水資源分署管理，而高市府在水庫周邊建設公園，因此公園內的硬體設備，皆屬於高市工務局公園處負責管理維護。

吊橋木製護欄斷裂。（紀爰攝）

高雄市阿公店水庫日昇蓬萊吊橋，近日被民眾發現已經年久失修，吊橋多處木板裂開、螺絲裸露，盼相關單位能協助改善，維護公共安全。（紀爰攝）

高市議員宋立彬表示，民眾不清楚水庫與公園的權責之分，大家只在乎使用的設備能否安全無虞，建議公園處盤點園區內所有設備狀況，再與中央協調修繕計畫，甚至園區整體維護是否要回到中央管理，也值得再討論。至於吊橋損裂，宋立彬認為，短期內修補不是辦法，應全面檢視日昇蓬萊吊橋、煙波吊橋的安全性，在經費足夠的情況下全面整治。

公園處回應，針對阿公店水庫周邊吊橋損壞部分，已經派員檢視並辦理維護修繕，後續也將研擬相關整治計畫。

更多中時新聞網報導

李燕復出接戲 成影后師妹

阮丹青愛情保鮮 攜樂團登高雄開唱

失言「案發現場」受訪 徐乃麟：沒人敢接話