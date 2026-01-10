高雄阿姨上班好急 「連3天闖5紅燈」 遭網友剪輯合輯檢舉

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

高雄一名網友在1月6日至8日的通勤途中，多次目擊一名穿著白色外套的婦女頻繁闖紅燈。由於兩人的上班路徑重疊，該網友將連續3天錄下的違規畫面剪輯成合輯，調侃自己已向這名阿姨「發紅包」，暗示已向警方檢舉。對此，警方回應將通知該名白衣女騎士到案說明，按相關交通條例處罰，婦人最高罰鍰總額可能高達2萬3400元。

高雄一名網友通勤途中，多次目擊一名穿著白色外套的婦女頻繁闖紅燈。（圖／翻攝threads@howard_soto1210）

網友在Threads分享，這名女子於6日清晨騎乘電動車行經左營區華夏路的新光國小前方時，無視紅燈加速闖過；到了7日上午同一時段，她身著相同的外套再度出現在相同路口，見周圍無車便再次違規闖行；直到1月8日，該名女子依舊穿著標誌性的白色外套現身，並被同一名網友捕捉到她在高鐵路、崇德路及曾子路連續強行通過3個紅燈，過程中甚至還違規紅燈右轉。

網友將這些違規片段彙整後，特別配上《烏龍派出所》的經典背景音樂，畫面瞬間變得搞笑。而讓該網友不解的是，「阿姨有那麼急嗎？」並表示既然2人每天通勤路線都相同，便順手向警方報案，希望讓對方之後能學會「見紅就停」，改善危險的駕駛習慣。

影片曝光後引起熱烈討論，不少網友戲稱這位阿姨「非常堅持」，即便違規闖紅燈，也沒有縮短通勤時間。也有人調侃「阿姨每天都匆匆忙忙，不知道做什麼大事業」。

警方對此說明，經檢視檢舉影片後，該騎士的行為已違反《道路交通管理處罰條例》，其中闖紅燈行為可處新台幣1800元至5400元罰鍰，而紅燈右轉則可處600元至1800元罰鍰。後續將聯繫該女騎士到案說明，並針對各項違規事實依規定製單舉發。



