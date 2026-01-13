高雄陳家告贏高市府！「過度稽查」被打臉？澄清湖球場3.3萬罰單遭撤

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

高雄澄清湖高爾夫球場原由高雄三大家族之一的陳家經營，後因租約到期、又被市府質疑使用農藥恐污染水源，遭高雄市政府開罰並收回經營權。其中一筆3萬3000元、認定球場「規避稽查」的罰單，引發爭議，球場不服提告。經高雄高等行政法院審理後，認定市府稽查作為「過度」，違反比例原則，判市府敗訴，撤銷該筆罰單。

澄清湖高爾夫球場長年由陳家經營，市府以球場位於水源保護區、疑似使用農藥污染水源，加上租約到期為由，收回球場經營權；並依《水污染防治法》對球場開罰，包含規避稽查、違規用藥等項目，累計罰鍰超過百萬元，並要求相關人員參加環境講習。

經營單位財團法人高雄高爾夫俱樂部主張，市府曾在短短20天內多次入場稽查，每次動員20餘人，卻未查獲違法事證；不料同年8月27日又再度派員稽查，讓球場質疑稽查的必要性與合理性，並指出球場早已非自來水水質水量保護區，相關裁罰缺乏法律依據，要求撤銷罰單。

市府則反駁，稱稽查人員均穿著印有「高市府環保局」字樣的背心，並已依法告知相關法規，程序並無違失，裁罰符合法令規定。

不過，高行法院法官調閱高雄市政府環保局稽查紀錄後發現，環保局已於同年8月9日、13日兩度進行水污染稽查。9日採樣未檢出「固殺草」、「嘉磷塞」、「巴拉刈」等除草劑；13日針對3處水池採樣，19日檢測結果顯示，其中2處水池驗出「總氨基甲酸鹽－加保扶」，已足以依法裁罰，無須再於27日重複採樣。

法官指出，第三次稽查的地點、方式及送驗機構均與前次相同，難以提升證明力，反而顯得多此一舉，已違反比例原則，因此認定球場並無「規避稽查」情事，判市府敗訴，撤銷3萬3000元罰單，全案仍可上訴。



