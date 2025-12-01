高雄陸戰隊中尉排長哨亭中彈亡 母相驗哭斷腸喊：心好痛
高雄海軍陸戰隊99旅，於11月29日晚間7時許發生一起槍擊案，許姓中尉排長於哨亭內中彈身亡。檢方12月1日在高雄市立殯儀館進行相驗，許男母親在部隊及憲兵人員陪同下到場，全程悲傷不已。
海軍陸戰隊指揮部表示，許姓中尉於29日約19時，以檢查槍枝及彈藥名義取得械彈結合後，於哨亭內擊發身亡。單位於第一時間即封鎖現場，配合檢警調查，並同步聯繫家屬，檢派高階幹部協處。海軍陸戰隊對於同袍傷損深表哀痛，將全力配合調查、釐清肇因。
檢方1日上午在高雄市立殯儀館相驗許男遺體，許母在大批軍方人員陪同下到場。為避免許母被外人打擾，軍方人員將現場層層包圍，但許母哀戚的哭聲仍傳遍整個相驗室。許母全程幾乎以淚洗面，一直哭喊「我的心好痛」、「心很痛」，哭泣的聲音迴盪徘徊在相驗偵查庭外，場面相當哀戚,即便現場無關的人也忍不住鼻酸。
據了解，檢方目前初步已排除外力介入，但詳細死因仍需進一步調查釐清。
《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》
◆生命線：1995
◆張老師專線：1980
◆24小時安心專線：1925
