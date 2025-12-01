高雄陸戰隊中尉排長哨亭中彈亡 母相驗哭斷腸喊：心好痛

高雄海軍陸戰隊99旅，於11月29日晚間7時許發生一起槍擊案，許姓中尉排長於哨亭內中彈身亡。檢方12月1日在高雄市立殯儀館進行相驗，許男母親在部隊及憲兵人員陪同下到場，全程悲傷不已。

海軍陸戰隊99旅日前發生許姓中尉排長身亡憾事。（圖／翻攝Googlemap）

海軍陸戰隊指揮部表示，許姓中尉於29日約19時，以檢查槍枝及彈藥名義取得械彈結合後，於哨亭內擊發身亡。單位於第一時間即封鎖現場，配合檢警調查，並同步聯繫家屬，檢派高階幹部協處。海軍陸戰隊對於同袍傷損深表哀痛，將全力配合調查、釐清肇因。

廣告 廣告

檢方1日上午在高雄市立殯儀館相驗許男遺體，許母在大批軍方人員陪同下到場。為避免許母被外人打擾，軍方人員將現場層層包圍，但許母哀戚的哭聲仍傳遍整個相驗室。許母全程幾乎以淚洗面，一直哭喊「我的心好痛」、「心很痛」，哭泣的聲音迴盪徘徊在相驗偵查庭外，場面相當哀戚,即便現場無關的人也忍不住鼻酸。

據了解，檢方目前初步已排除外力介入，但詳細死因仍需進一步調查釐清。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

夜店版圖東區佔8成！夏天倫出身酒店世家 黃仁勳也是客戶

影/新竹台68巡邏車處理車禍遭撞噴飛卡護欄 2警暫時失憶

台南又有垃圾場燒起來！市府：未波及丹娜絲風災石綿廢棄物