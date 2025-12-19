高雄陸橋民怨陷阱王！ 限速40公里.9月內開1632張罰單

高雄市 / 綜合報導

高雄市鼓山區的中華陸橋，這裡的測速照相桿被埋怨，是「陷阱王」！今年1到9月，開出1632張罰單，其中有71位民眾，2次收到罰單；原來是該路段速限只有40公里，不過上陸橋前，平面道路速限卻是60公里，不少車主，反應不及而超速，被民眾抱怨，就像陷阱。為何大幅限縮車速？交通局回應，考量2022年10月發生預拌混泥土車，超速過彎的重大車禍，才在此加裝測速照相，避免再有悲劇發生。

轎車一輛接一輛，迅速的開上陸橋，即將抵達橋下時，車輛亮起煞車燈放慢車速，原來是一旁有著，測速照相機，就怕一個不小心，罰單寄上門，因為根據統計，短短9個月，這裡已經寄出1632張罰單。

記者林柏睿說：「會寄出這麼多罰單，就是因為，這一座陸橋，速限只有40公里，而這地點是高雄左營及鼓山的中華陸橋。」記者VS.民眾說：「它40真的太慢了(太慢了)路面上正常的這個時速，你說40太慢了，60別人會說我是不是可能開得太快了，但40平常，真的，我騎個單車都比它快了。」記者VS.民眾說：「那個，那根本就是詐財，你照相人家看到照相，人家一減速，後面不就都出車禍，(中間差了大約20公里這個，確實差距太大)，本來就差距太大了，，你要慢的話你就在前面，就要上橋那邊吧。」

民眾抱怨連連不是沒原因，因為，上陸橋前，無論是中華路還是翠華路，速限都是60，但上了路橋過了近90度的彎道後，雙向車道，時速僅剩40公里速限，造成民眾來不及反應，其中還有71名民眾收到至少兩張罰單。

不過會有這樣的設計，是因為2022年10月14日，這場事故意外，當時這輛預拌混泥土車，過彎失速，導致駕駛連人帶車摔下橋面後，交通局才加裝測速照相機，高雄交通局主秘王志綱說：「該高架橋的幾何條件，同時具有水平轉彎曲線，及上下坡度變化，為了安全起見，速限訂為40公里。」

高雄違規超速熱點，不只中華陸橋，根據統計小港區金福路橋，今年1到9月共開出6614件居冠，而林園區台29108.4公里處，則是3980件緊追在後，提醒民眾，務必遵守交通規則以免吃上罰單。

