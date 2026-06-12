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【商家指南推廣專題】

過去許多南台灣求美者若想接受高規格整形外科手術，常需要往返台北、台中，承受時間與交通成本，也可能在資訊不透明的市場中面臨選擇困難。「高雄美朵」創立於2024年，承襲母品牌美朵自2014年起累積12年的安心與誠實醫療理念，打造堅強的整形外科專科醫師團隊，使品牌建立高雄隆乳醫美診所推薦口碑，其中謝宇軒整外醫師專攻深層筋膜拉皮手術，且投入全臉與頸部綜合提升手術，帶來穩定、透明且值得信任的醫美服務。

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過去高雄、台南、屏東等地消費者，在追求整形外科手術與醫美療程時，除了可能需面臨跨區就醫的不便，也需辨識地下無照工作室、低價針劑亂象、私人密醫風險與過度推銷等問題。因此，高雄美朵選擇以合規醫療與清楚溝通解決需求，立志成為南台灣求美者安心變美的避風港。

身為高雄隆乳醫美診所推薦品牌，高雄美朵持續落實「安心變美、合理且固定收費、真誠陪伴」三大理念，不以業績作為唯一導向，而是由專業的專科醫師團隊主導，堅持講真話、給適當建議、收費合理透明，也重視術後照護，讓每位顧客理解自身需求、療程規劃與所支付費用的實際價值。

高雄美朵深知，醫美成果不能只看當下，更應重視安全、長期穩定與自然耐看的狀態，因此將治療與手術規劃建立在完整評估、醫師技術、麻醉安全與術後追蹤照護上，這也是品牌入選高雄隆乳醫美診所推薦名單的原因。

品牌主打服務為隆乳手術與深層筋膜拉皮手術，隆乳團隊以安心隆乳為主軸，與市場盲目推銷做「大」不同，我們更重視隆乳後胸型的長期穩定性與安全性，提供與顧客身體條件最速配的建議。年輕化手術也是診所發展重心，高雄美朵整外團隊率先將Total SMAS完全深層筋膜拉皮引入台灣，投入全臉與頸部綜合提升手術，其中謝宇軒醫師曾受邀擔任榮總拉皮及隆乳示範指導教師。

未來，高雄美朵將持續優化服務品質、透明化手術資訊與價格、深耕在地口碑，並著眼於人才與技術升級、設備導入，打造更精緻的台灣醫美服務，希望引領產業誠信變革，成為誠信醫美的公信力指標，並規劃成立美朵自信扶助計畫，針對因意外或先天缺憾而需要重建信心，卻無力負擔高額醫療費用的弱勢群體，提供公益性質的專業整形與修復服務。

在醫美資訊繁雜的時代，消費者更需要能說真話、願意陪伴、重視安全的專業診所。「高雄美朵」延續母品牌「打造安心變美的環境，提供合理收費的醫療服務，讓每個人都能自在追求更好的自己」的理念；加上謝宇軒整外醫師、游騰翔整外醫師、陳彥奇顏面整形醫師…等專業醫師團隊的投入，為南台灣建立安心變美的選擇，若有隆乳與深層筋膜拉皮手術的需求，美朵是值得您信賴的高雄隆乳醫美診所推薦品牌。

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品牌：高雄美朵醫美診所

聯絡電話：07-2811999

地址：高雄市新興區五福二路116號10樓

營業時間：週一至週六11:00-20:00｜週日公休

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以上訊息由高雄美朵提供