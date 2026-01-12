高雄隊清晨集結！賴瑞隆攜議員戰友站路口 衝刺初選最後關鍵一週

清晨路口變身行動民調現場，賴瑞隆：那通電話，決定高雄黃金十。

【記者╱高雄報導】民進黨高雄市長初選進入決戰關鍵週，參選人、立法委員賴瑞隆今（12）日一早在多位市議員及議員參選人陪同下，於博愛二路與明誠二路口站路口向通勤市民問早致意，展現初選最後衝刺的團結氣勢。賴瑞隆並向市民提出「一週約定」，呼籲大家在民調期間接起電話，以行動為高雄未來做出重要選擇。

賴瑞隆表示，感謝多位戰友不畏清晨低溫站出來，用實際行動展現團隊在初選關鍵時刻的凝聚力。他指出，高雄正站在城市轉型與持續進步的重要關口，下一任市長必須熟悉市政、勇於承擔，並能延續既有的改革方向。他強調，自己從市府政務官一路走到立法委員，投入高雄公共事務超過20年，不僅準備好了，更是全程參與高雄的改變。

賴瑞隆也特別向市民懇託，民進黨高雄市長初選電話民調將於1月12日至17日進行，每日晚間6點至10點30分，若接到市內電話，請在五聲鈴響內接起，並清楚表達支持意向。他強調，每一通電話都可能影響高雄的未來發展，「電話一接，高雄向前」，邀請市民一起走完邁向黃金十年的最後一哩路。

今日到場聲援的市議員包括張勝富、簡煥宗、何權峰、吳銘賜、張博洋、黃文志、湯詠瑜、邱俊憲、黃彥毓；議員參選人則有蔡秉璁、黃敬雅、尹立、黃偵琳、洪村銘等人，展現「高雄隊」團結一致的選戰氣勢。

清晨路口車流絡繹不絕，不少通勤市民見到賴瑞隆與議員們現身，紛紛比出讚的手勢加油打氣，也有民眾以「手握電話」的動作回應，象徵以實際行動表達「顧電話、挺瑞隆、守住高雄」的共同心意。（圖╱賴瑞隆立委辦公室提供）