高雄雙人組女賊專偷店家愛心箱 警鎖定對象追緝中

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市出現雙人組女賊，佯裝買飲料一搭一唱，鎖定店家專偷愛心箱，網路社群今流傳2人行竊影片；全案朝向竊盜罪嫌偵辦，警方鎖定對象追緝中。

網路社群「社會事新聞影音」今天流傳一段影片，2名女賊到鳳山區文衡路一間飲料店，佯裝購買飲料一搭一唱，趁店員忙碌之際，1人抱走愛心箱，另1人等飲料掩護，一前一後離去。

店員事發當下，忙著製作飲料，渾然不知愛心箱被偷，事後發現今網路PO文，稱雙人組女賊接連犯案，又現蹤鳳山行竊，提醒大家留意，並請幫忙抓賊。

鳳山警方未接獲店家報案，今天檢視網路影片認出2賊，鎖定對象確認為慣竊，擴大調閱監視器畫面，全力追緝中，全案朝向竊盜罪嫌偵辦。

影片女賊臉部請打馬賽克，謝謝

