高雄雙語小學爆腸病毒群聚「11學童確診」 醫師家長隱匿疫情挨罰

高雄一所雙語學校爆發腸病毒群聚感染，該校有4班級、11名學童中招；示意圖。（Pixabay／Image by Petra）

高雄一所雙語小學傳出疑似腸病毒群聚！指標個案為五年級女童，發病後仍持續到校上課，後續同班級學童陸續發病，其就讀同校的三年級弟弟也確診。衛生局疫調發現，該校有4班級、11名學童中招，但指標個案的醫護人員家長不僅未主動通報，在疫調時仍規避疫情未吐實，衛生局將依法開罰。

高雄市衛生局指出，13、14日陸續接獲鼓山區某所國小通報腸病毒疫情，截至昨（15日）該校共有4個班級、共有11名學童，於10日陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹等症狀，經就醫診斷為疑似腸病毒，就醫後皆已返家休養。

衛生局疫調顯示，該校依規定通報，經調閱就診學童就醫病歷發現，該縣5年級女童疑於5日就出現症狀，並於7日至診所就醫，醫師當時已診斷疑似腸病毒，經綜合疫調該案為該班首例發病指標個案，且同班級學童陸續於10日起發病。

該女童被診斷腸病毒後，家長未主動告知校方，且該童就讀同校三年級的弟弟也於12日皮膚出疹，經校護發現即通知家長到校接回，姊弟兩人當日起即請假在家。據悉，個案父親為地區教學醫院醫師，母親則是在同所醫院擔任病房護理長。

衛生局防疫人員15日致電該名學童家長疫調，然對方仍規避疫情未吐實，衛生局依《傳染病防治法》處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。據《新頭殼》報導，女童家長平日在校作風強勢，私下被封為「醫療界的驚世夫妻」。

據悉，女童家長因過度重視小孩的課業成績，頻繁打電話與傳訊息等種種作為造成教師極大的壓力，多名教師不堪其擾下紛紛求去。女童家長至今未向班上其他被傳染的孩子與家長道歉，對於他人的指控，夫妻倆則嗆遭到集體霸凌。

事實上，小五女童出現症狀時，就被同儕懷疑是腸病毒，但她先解釋是食物過敏後又稱吃火鍋被燙傷，仍每天都到校上課。事後，女童的同班學生也陸續發病，其中1人較為嚴重已住院治療。班上24人中，有7人確診、1位通報疑似案例。

