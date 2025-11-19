高雄雙音樂祭登場 市府攜餐酒館推無酒精特調並祭粉絲交通優惠

高雄迎來兩場重量級音樂盛事推系列應援活動。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

高雄本週末迎來兩場重量級音樂盛事，預計吸引超過十萬名歌迷湧入，高雄市政府攜手高雄在地十家餐酒館打造「ALCOHOL FREE」串連企劃，推出期間限定的應援特調，同時和泰集團旗下三大品牌紛紛響應，加碼祭出粉絲專屬的交通優惠，讓樂迷朋友們輕鬆走跳高雄演唱會。

本週末廿二日、廿三日高雄迎來超人氣女子天團TWICE出道十年首次來台，於世運主場館舉辦《THIS IS FOR》專場演唱會，以及搖滾天王伍佰帶來《Rock Star 2》重返巨蛋舞台，為樂迷獻上熱血難忘搖滾盛宴，預計將吸引超過十萬名海內外歌迷湧入高雄。

高雄市經發局長廖泰翔表示，推出系列應援活動，憑演唱會門票兌換商圈夜市優惠券，同時串聯十家精選餐酒館，攜手舉辦應援企劃，推出十款特調飲品；而和泰集團旗下交通旅宿品牌祭出搭車金、抵用券及點數回饋等優惠，還有中央公園商圈的前夜祭「隨播即跳」與360度環拍機、抽獎、票選等，以及捷運左營站的演唱會主視覺看板，歡迎提早來高雄加入追星行列。

經發局表示，歌迷朋友憑指定演唱會門票即可至六處捷運站(左營、美麗島、巨蛋、三多商圈、鹽埕埔及高雄車站)兌換五十元「商圈夜市優惠券」，左營站至廿三日設置演唱會打卡牆，提醒樂迷們下高鐵後別忘了打卡應援！以及廿一日下午六點半在中央公園商圈將舉辦「K-POP隨播即跳舞蹈大賽」。