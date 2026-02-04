高雄離奇命案！全裸女子墜樓身分曝光 同居男友下落不明

社會中心／高雄報導

高雄前鎮區三多商圈一心二路上某大樓，今天（4日）凌晨發生一起墜樓意外，一名年約30歲女子破雨棚，全裸躺在地下室上層機械停車位。據了解，死者為大樓住戶，監視器拍下女子穿睡衣上頂樓，警方已初步排除外力介入，目前死者同居男友下落不明，死因仍待調查。

4日凌晨1時許，警方獲報一心二路大樓內有女子全裸倒臥於機械車位升降平台上。員警到場會同119救護人員查看，發現死者年約30歲，胸部有不明塊狀瘀青，且已明顯無生命跡象，經鑑識人員採證，現場無打鬥及其他外力介入痕跡。

據了解，死者為該棟大樓住戶，監視器拍下女子穿著睡衣上頂樓，不久後即發生意外，女子衣物不明脫落，全裸身亡。女子發生意外後，其同居男友即外出，目前下落不明，因死者曾有遭家暴紀錄，家屬已提出質疑，有待檢警調查。

