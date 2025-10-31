高雄離譜竊案！光天化日搬走保險箱 家屬痛批：整條街沒監視器

高雄發生離譜竊案，家屬控訴「台灣治安差、整條街沒監視器」。 圖：翻攝自JOCA官網（示意圖）

[Newtalk新聞] 高雄市小港區昨日發生離譜竊案，79歲王姓婦人出門5小時後返家，發現屋內保險箱被整個搬走，內有現金16萬元、200萬定存單與金鍊，損失約240萬元。孫子得知後PO網痛批「台灣治安差、整條街沒監視器」，警方獲報後已到現場採集相關跡證送驗比對中。

王姓阿嬤平日獨居，昨日下午3點外出，晚間8點返家發現屋內凌亂，整個保險箱都被搬走，警方證實，損失約16萬元現金及定存單200萬還有金飾，損失約240萬元，強調已採跡證送驗比對中，初步調查，民眾已上鎖大門未遭破壞，路口雖有監視器但未錄到有助破案的畫面。

王姓阿嬤遭竊後，孫子在社群平台控訴「奶奶從年輕到老被偷十幾次，從沒抓到人」，而「這次連保險箱都整個搬走」，更指整條街沒公共監視器，讓竊賊有機可乘，質疑台灣治安差「裝設監視器不是口號，是保障居民安全的基本措施」。

不過警方澄清，「查該路段自112年迄今，受理報案竊盜計有1件，並無民眾所述數十件情事，特此澄清」。而貼文也引來諸多網友議論，懷疑是「熟人犯案」，也有網友回覆「被偷十次還不裝監視器？」

