高雄難以翻轉？謝寒冰曝當年看衰韓國瑜竟上演驚天逆襲

民進黨2026高雄市長初選如火如荼進行中，反觀國民黨已經確定由立委柯志恩出戰，儘管前立委郭正亮認為柯志恩目前看起來不夠強，不具備翻轉高雄的氣勢。不過媒體人謝寒冰認為，距離選舉還有1年時間，關鍵時刻說不定會有超級英雄出現，他還舉例，當時他對前高雄市長韓國瑜說「加油，但希望不大」，最後開票結果出現大逆轉。

立法院長韓國瑜曾在2018年颳起「寒流」選上高雄市長。（資料圖／中天新聞）

謝寒冰8日在《中天辣晚報》節目中表示，這次高雄市長選戰並沒有超級明星，以前高雄市長陳其邁就是一枝獨秀，但他運氣不好，第一次遇到韓國瑜突然之間冒出來，在高雄5000個天坑之後，韓國瑜聲勢大盛。前立委郭正亮也表示，柯志恩並沒有韓國瑜那種能夠跟基層得到共鳴的特質。

謝寒冰回顧，韓國瑜去選高雄市長之前，也參選過國民黨主席但沒選上，本來想爭取台北市長，後來時任國民黨主席吳敦義跟他說去高雄，結果他才去高雄。韓國瑜以前跟高雄一點地緣關係都沒有，所以當初也沒有人會認為韓國瑜會選上。

國民黨立委柯志恩。（資料圖／中天新聞）

謝寒冰更爆料，當時韓國瑜第一次到中天錄《新聞深喉嚨》節目時，韓國瑜不知道路，他帶韓國瑜進去，他白目的對韓國瑜說「加油，但是希望不大」。這段往事也凸顯出當時沒人看好韓國瑜能在綠營大本營高雄勝選。

謝寒冰分析，現在高雄市長選戰沒有超級英雄出現，但並不代表到了那個節骨眼不會有。現在柯志恩、賴瑞隆看起來不夠強，但還有將近1年的時間，誰都不知道會演變到什麼程度。他指出，南部人知道賴瑞隆的人不多，知名度真的不高，賴瑞隆平常在立法院對人很客氣，講話也很斯文，基本上跟現在是完全不一樣的。

