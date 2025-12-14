高雄雨刷怪客毀近30輛車 員警埋伏逮72歲翁送辦

高雄市 / 綜合報導

今年9月開始，高雄大寮81期重劃區，陸續有車主發現轎車「雨刷」遭破壞，為了逮捕這名雨刷怪客，除了新增監視器外，員警土法煉鋼，在現場埋伏、守候，皇天不負苦心人，在10月底清晨，看到一名72歲的張姓男子下手，一行人趕緊上前將他包圍逮捕，由於現在仍交保候傳，不免讓周邊住戶擔心，是不是又讓他有下手機會。

男子趁四下無人，動作熟練的朝雨刷下手，看到這一幕，埋伏員警趕緊蒐證。張姓男子VS.員警說：「就這樣子而已啊，(用一次，完整的)，(來，你剛剛怎麼弄的)，呃，這樣子啊。」一行人上前將男子包圍，眼看難逃法網，還試圖狡辯，但證據通通擺在眼前，而他就是涉及多起毀損雨刷案件的嫌疑人。

張姓男子VS.員警說：「哪裡有壞，這還可以動啊，(它斷掉了啦，斷掉了啦)。」今年9月開始，高雄大寮81期重劃區，陸續有車主發現，車輛上的雨刷遭人破壞、拔走，前前後後有20幾部車輛受害，除了po文緝凶、要大家注意，警方更在周邊加裝監視器，而員警為了逮捕這名雨刷怪客，土法煉鋼以守株待兔方式，在現場輪流埋伏、守候，皇天不負苦心人，10月底人落網了。

其他民眾說：「這樣是滿惡劣的啊，因為你無緣無故去破壞人家車子，壞了，還要花錢去修理。」根據了解72歲張姓男子是當地人，每天都會到附近晨運。

高雄市警林園分局忠義派出所長陳證閎說：「依現行犯逮捕，詢後全案以依毀損罪嫌移送偵辦。」事件曝光後登上媒體版面，原以為張姓男子會收手，沒想到故技重施時，當場人贓俱獲，目前交保候傳，而他在外活動期間，也讓曾經受害車主及住戶憂心他是否又有下手機會，恐怕未來會時時關注他的動向。

