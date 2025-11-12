高雄雨勢緩但「風勢強」 飛機降落被吹到「明顯搖擺」

高雄市 / 綜合報導

受到鳳凰颱風影響，高雄市區中午過後，風勢越來越明顯，在小港機場有飛機降落，機身被吹到明顯搖擺，看起來好驚險；而沿海地區的林園，小港一帶，風勢很有感，擔心民眾危險，中芸漁港緊急拉封鎖線，禁止進入；在市區，則有民眾拍到雲層快速流動的景象，氣象站解釋，主要是受到颱風靠近影響，預估颱風登陸前後三小時，最大陣風可能達9到11級。

鳳凰颱風步步逼近，高雄小港機場，飛機降落，機身被強風吹到，明顯搖擺，一瞬間看似快要偏離軌道，機長趕緊拉回來，畫面曝光網友捏把冷汗，好在最後平安降落，機長也被大讚技術一流。

華視新聞記者陳珊珊說：「高雄今天(12)早上下了毛毛雨過後，從中午過後是風勢比較明顯的。」高雄林園中芸漁港，12日中午過後，雨勢趨緩，但風勢明顯增強，風實在太大，當地拉封鎖線，綁住石頭固定。

民眾說：「之前沒有封鎖線，現在加減綁著，又加上有太陽沒有雨所以想說來這邊吹吹風。」爐濟殿公園，越晚風越強，路樹被吹到不停搖擺，鐵皮外牆搖搖欲墜，岸邊也掀起一波波長浪，漁船劇烈搖晃，還有民眾在自家陽台，就能明顯感受風勢，外頭豔陽高照，但風勢強勁，植栽感覺就快被吹斷，還有人拍下，天空烏雲密佈，雲層快速流動，氣象站表示，這是受到颱風靠近影響。

高雄氣象站代理主任蔡宗樺說：「主要是因為颱風風力，造成雲流動速度較為快速，在登陸前後三小時，風力達到最強，預計沿海可能會有9到10級的陣風。」中心預計6-7點屏東登陸，接近過程兩點高雄沿海地區觀測風力，南高雄8-9級，隨著颱風越來越接近登陸前後三小時預計沿海達9-10陣風，高空中雲流動特別快，主要颱風風力造成，高雄市區中午測得最大陣風已達九級，氣象站提醒，颱風登陸前後三小時，最大可達11級，提醒民眾務必嚴加防範。

