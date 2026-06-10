高雄雨夜行車糾紛 駕駛口角拉扯忘拉手煞車惹禍

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〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市前鎮區8日晚間發生一起行車糾紛案件，2名駕駛停車理論時爆發口角，不料其中一方駕駛下車後疑因疏忽未拉起手煞車，導致車輛滑行碰撞路旁停放機車，所幸無人受傷。全案正由警方依法處理中。

前鎮分局前鎮街派出所於8日夜間時30分許接獲110報案，稱前鎮區鎮興路發生行車糾紛。警方到場時，34歲陳姓男子及其友人仍情緒激動，雙方劍拔弩張，員警喝斥：「如果不能控制好自己的情緒，我們幫你控制！」火爆氣氛才緩和下來。

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經了解，52歲馮姓男子駕駛轎車停靠路旁，穿越馬路至對面買飲料時，疑因天雨視線不佳，另輛34歲陳姓駕駛緊急煞車，質問「路是你家開的嗎?」並迴轉停在馮的車後，當時馮已上車準備離去，陳還拉扯車門，馮下車理論時，雙方發生拉扯，未料馮忘記拉起手煞車，導致車輛自行向前滑行，撞擊路旁停放的2部機車。

經調查雙方糾紛過程，陳男涉嫌以拉扯車門方式干涉他人行動自由，依強制罪移請高雄地檢署偵辦；至於雙方拉扯部分，均表示暫不提出告訴；相關交通事故部分已由交通分隊依規定完成測繪及後續處理。

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