高雄雲網路多媒體新聞協會會員大會 熱鬧登場 三黨代表齊聚

高雄市雲網路多媒體新聞協會 理監事合影 圖/李耀文

地方中心/綜合報導

雲網路多媒體新聞協會上周舉辦「第四屆第二次會員大會」，場面盛大、氣氛熱烈。國民黨高雄市黨部主委柯志恩代表、民進黨市黨部主委黃文益、民眾黨市黨部榮譽主委曾尹儷皆蒞臨出席，三黨齊聚一堂，共同見證南部新媒體力量的成長。多位立委、市議員、公協會與產業代表也到場祝賀，使會場貴賓雲集、光彩生動。

理事長黃蘭君致詞時表示，協會在過去一年積極推動AI寫作、影音製作、主播體驗等新媒體技能的培訓課程，協助南部媒體人與內容創作者掌握數位轉型趨勢，同時深耕公益報導、地方文化與社會關懷，讓「南部的聲音」能被看見、被聽見。

總幹事劉子安工作報告，協會一年內參與與舉辦多項跨界合作與公益活動，包括協辦廈門原創劇《遺失的第24個白鍵》於衛武營演出、支持反毒公益園遊會、協助左營捐血活動、暑期親子互動、舉辦六合夜市數位轉型研習、推動偏鄉圖書捐贈等，展現媒體人結合地方能量的社會責任。此外，協會與印刷創新科技研究發展中心合作，深化高屏澎東的多元培力與地方創生計畫。

▲創會理事長李至文（右二）理事長黃蘭君（左）頒發特別感謝狀給王振丞夫人朱朱姊 （左二）鄭楊慶董事長陪同共同表達感念見證 （右） 圖/陳健祥

雙重抽獎嗨翻全場 會員人人滿載而歸

今年大會最讓會員津津樂道的，是別具心意的「雙輪抽獎」。第一輪由傳統摸彩券抽選，讓現場歡呼聲四起；第二輪則由電腦抽獎接力登場，螢幕揭曉得獎者的瞬間，全場尖叫、拍手、起立歡呼。來賓、會員一起參與抽獎互動，場面熱鬧有趣，氣氛嗨至最高點。

摸彩品與現金獎數量甚至超過會員人數，讓每位出席者都滿載而歸，笑容與歡呼聲貫穿整場大會。

溫馨時刻：追思王振丞常務監事

大會中也特別安排一段溫馨致敬時刻，播放日前辭世的前常務監事王振丞紀念影片。王振丞夫人朱朱姐親臨現場，理事長致贈特別感謝狀，由京典開發鄭楊慶董事長見證，全場以最溫暖的掌聲致意，氛圍感人。

高雄市議員兼民進黨高雄市黨部主委黃文益到場勉勵並抽出摸彩品贈送幸運得主 圖/陳健祥

多位地方重量級人士力挺協會

本次出席的貴賓眾多，包括立委林岱樺代表、市議員曾麗燕、陳麗珍、許采蓁、李雅靜本人或代表；各產業公協會理事長、秘書長、教育界與文化界人士也到場參與，肯定協會長期在媒體、公益與社會議題上的投入。多位議員更表示，未來願與協會共同推動南部地方議題與正向價值的傳播。