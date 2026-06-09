高雄電子靶射擊中心 年省五千張紙拚環保

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過去訓練射擊，有些教室用的是紙靶，不但要人工計分也不環保，高雄左營高中的射擊中心，斥資打造電子靶教室，設備與國際賽同等級，不但提供選手更好的培訓環境，一年也能省下5千張的靶紙，少砍好多樹。

正中靶心，電子靶即時秀出成績。

「(10點3分) 對，這種電子靶的功能，出速異常，它馬上就是可以提醒我們，要做維修這樣。」

過去射擊訓練用的是紙靶，人工計分，不但耗時、也不環保。

高市左營高中選手 吳伯毓：「可以做更科學化的訓練，國際戰爭的關係，靶紙一直在漲，一張靶紙是4塊錢或5塊錢，若打這個(電子靶)的話，我們就不用看任何的靶紙，我們只需要開電腦。」

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高市教育局局長 吳立森：「一方面是環保的問題，另一方面在取下靶紙的這個部分，事實上都會有一定程度的這個風險，改用電子靶，可以更加即時了解選手的狀況。」

左營高中射擊電子靶的啟用，為選手打造更好的培訓環境，也將成為社區的運動站。

高市左營高中校長 林百鴻：「到時候會利用這個電子靶場，然後辦理相關的一些體驗，跟我們一些課程，讓我們附近的里民可以共同來體驗。」

民眾 胡小姐：「里民有時候可以活動啊，(電子靶)又環保 又安全。」

民眾 黃女士：「用更環保的更好。」

電子靶取代傳統靶紙，設備不但跟國際賽同等級，一年至少省下5千張靶紙的耗材，環保又節能。

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